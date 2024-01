FOTO: V Trebnjem dišalo po domačem kruhu; štirje prejeli vse možne točke

13.1.2024 | 15:30

Lidija Kocjan je za praznični kruh prejela vse možne točke.

Članice Društva podeželskih žena Tavžentroža so znova pripravile prisrčen dogodek.

Predsednica društva Nada Zorec

Letos so v ocenjevanje prejeli kar 122 vzorcev kruha.

Kruh je spekel tudi župan Občine Mokronog - Trebelno mag. Franc Glušič. Trebanjska županja Mateja Povhe mu je takole čestitala za srebrno priznanje.

Trebnje - »Leto je naokoli in gospodinje smo znova spekle domač kruh,« je dejala Nada Zorec, predsednica Društva podeželskih žena Tavžentroža, ki je danes dopoldan v kulturnem domu Trebnje pripravilo 10. društveno razstavo kruha in kvašenih izdelkov. V ocenjevanje so prejeli kar 122 različnih vrst kruha, od tega jih je 86 prejelo zlato priznanje, 30 srebrno, 5 pa bronasto. Štirje sodelujoči so prejeli vseh 80 točk, to so: Jože Senegačnik, Lidija Kocjan, Anamari Pelko in Marija Lamovšek.

V društvu so veseli, ker je bil odziv na razstavo tako dober. »Nikoli še nismo prejeli toliko kruhov v ocenjevanje. Posebej pa nas veseli, da na razstavi sodeluje vse več vrtcev in šol pa tudi moških, ki znajo speči izvrsten kruh. S to razstavo ohranjamo dediščino naših dedkov in babic ter jo prenašamo na mlajše generacije. Zdi se mi, da je kruh premalo cenjen, ker je vsega drugega na pretek,« je dejala Nada Zorec, ki je tudi sama v ocenjevanje prinesla krompirjev in čebulni kruh; oba sta dobila zlato priznanje.

Prejete vzorce sta pod drobnogled vzeli dve strokovni komisiji. Kruhi so bili po pravilniku razdeljeni v sedem kategorij: pšenični (29), rženi (2), praznični (23), kruh iz drugih krušnih žit (1), mešani iz različnih vrst moke (15), kruh posebnih vrst z različnimi dodatki (46) in kruh vzhajan z drugimi vzhajalnimi sredstvi (6). Ocenjevali so zunanji videz, videz sredice ter okus, vonj in topnost skorjice in sredice. »Na splošno smo v obeh komisijah ugotovili, da se je letos kakovost kruha občutno povečala glede na pretekla ocenjevanja. Rezultati so res odlični, iskreno čestitam vse prejemnikom priznanj,« je povedala Cvetka Lavrič iz novomeškega kmetijsko-gozdarskega zavoda in navedla še nekaj priporočil za odpravo nekaterih pomanjkljivosti, ki so jih pri ocenjevanju opazili.

Med četverico, ki je dosegli vse možne točke, je bila tudi Lidija Kocjan iz Boštanja v sevniški občini. »Pogosto pečem kruh, še posebej rada za kakšne posebne priložnosti, kot so krst, birma, poroka, rojstni dan in drugo. Letos sem na razstavo prinesla krompirjev in praznični kruh, oba sta prejela najvišje priznanje. Vse delam bolj ali manj po občutku, nič ne tehtam,« je dejala Lidija, ki je že kar nekaj časa upokojena, prej pa je delala kot vodja prehrane v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca, kjer so velikokrat spekli kruh in druge kvašene izdelke.

Pohvalne besede vsem sodelujočim sta namenila tudi trebanjska županja Mateja Povhe in župan Občine Mokronog – Trebelno mag. Franc Glušič. Slednjega je ravno ta razstava spodbudila, da je po nekaj letih znova spekel kruh, ki je bil nagrajen s srebrnim priznanjem.

Besedilo in fotografije: R. N.

