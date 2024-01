FOTO: Pogorel bivalni kontejner; dimniški požar

11.1.2024 | 07:00

Požar bivalnega kontejnerja (več fotografij spodaj v fotogaleriji; foto: PGE Krško)

Dimniški požar; Perovo (več fotografij spodaj v fotogaleriji; foto: PGD Sveti Gregor)

Sinoči ob 19.13 sta v naselju Straža pri Raki, občina Krško, gorela bivalni kontejner in lesena lopa. Požar so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Senuše. Slednje je ostalo na požarni straži.

Dimniški požar

Ob 17.14 so se v naselju Perovo v občini Ribnici vnele saje v dimniški tuljavi stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Ribnica in Sveti Gregor pogasili požar in s termovizijsko kamero pregledali objekt.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANIŽARICA na izvodu BLOK 10,12,14.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Proti Boldražu.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP COLNAR, TP LEŠNICA, TP STRAŽNA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREŠKA VAS 2003;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR.GOMILA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG, izvod 5. OBRTNIŠKA ULICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Podboršt, nizkonapetostno omrežje - Pasjek med 9. in 14. uro.

