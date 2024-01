Šterkijada - intimen portret družine jadralca Jureta Šterka

10.1.2024 | 10:30

Foto: FB Poseidon Navtika

Ljubljana - V Kinodvoru je bila sinoči premierna slovenskega filma Šterkijada, pogumnega, odkritega in intimnega portreta družine jadralca, Belokranjca Jureta Šterka skozi oči njegovega sina Igorja, ki se podpisuje tudi pod režijo in scenarij filma. Ta v kinematografe prihaja skorajda natanko 15 let po izginotju Jureta Šterka.

Torkova razprodana premiera je bila posvečena nedavno umrli soprogi in mami Vojki Šterk.

Šterkijada, uvodni film lanskoletnega Festivala slovenskega filma, je neizprosna, žalostna, občasno tudi humorna avtobiografska drama o tričlanski družini, kjer nezvesti in pogosto odsoten soprog ter avtoritativen oče celotno družinsko življenje podredi zgolj in samo jadranju.

In očetov sebičen način življenja ima pogubne posledice na družino samo, na odnos s soprogo in sinom. In če je javnost Jureta Šterka dojemala kot neustrašnega pomorskega junaka, sta na drugi strani soproga in sin, ki sta prisiljena, da vsak na svoj način bolj ali manj uspešno krmarita skozi življenje, se spopadata z osamljenostjo, skorajda nikoli prisotnim očetom ter na koncu tudi z njegovo izgubo. Ali kot vse to zaobjame podnaslov filma: Okoli sveta, mimo doma.

V svet očeta Jureta Šterka se je v filmu vživel Janez Škof, mamo Vojko je upodobila Silva Čušin. Sina Igorja je zaigral Jernej Gašperin, v otroških letih Tito Novak. V družinski drami so v stranskih vlogah med drugim zaigrali še Blaž Setnikar, Saša Pavček in Primož Pirnat.

"Jadralski podvigi in tragično izginotje očeta niso bili razlog za ta film. Kar me je pritegnilo, so bili trenutki v naši družini - žalostni, trpki, a hkrati komični in absurdni. Ti odslikavajo kompleksnost odnosov v naših življenjih," je, kot so zapisali pri Kinodvoru, o filmu povedal režiser Igor Šterk.

Pod fotografijo se podpisuje Miloš Srdić, montažo Petar Marković, glasbo Jura Ferina in Pavao Miholjevič, zvok Julij Zornik, scenografijo Marco Juratovec, kostumografijo Tina Bonča, masko Gabrijela Fleischman, produkcijo Petra Vidmar ter soprodukcijo Ira Ivana Cecić in Nina Petrović.

Jure Šterk je med letoma 1991 in 1994 kot prvi Slovenec s 6,5 metra dolgo jadrnico objadral svet. Koprčan z belokranjskimi koreninami je sicer osemkrat preplul Atlantski ocean, dvakrat Indijski ocean in enkrat Tihi ocean. Od decembra 2007 je bil z 9,2 metrsko jadrnico s pomenljivim imenom Lunatic na jadranju okrog sveta. 25.000 morskih milj dolgo jadranje brez prestanka se je 1. januarja 2009, ko se je takrat 71-letni Jure Šterk zadnjič oglasil, bližalo koncu. Če bi mu uspelo, bi postal najstarejši človek s tovrstnim podvigom, hkrati bi to storil z najmanjšo jadrnico.

Nekaj mesece kasneje, ko se je Jure Šterk zadnjič oglasil prek radijske povezave, je njegova družina prejela osebne predmete z jadrnice, med njimi ladijski dnevnik, ki je bil kasneje tudi objavljen pod naslovom Dnevnik zadnje plovbe, ki ga je prav tako uredil Igor Šterk.

STA; M. K.