Upokojenci bodo konec januarja dobili precej višje pokojnine

9.1.2024 | 12:00

Konec januarja bodo upokojenci dobili precej višje pokojnine, za 8,2 odstotka, februarja pa bo znana dokončna višina letošnje redne uskladitve pokojnin.

Konec tega meseca bodo upokojenci dobili precej višje pokojnine, za 8,2 odstotka. Ob tem velja pojasniti, da se bodo za toliko zvišale lanske pokojnine, ki so jih upokojenci dobili oktobra. Spomnimo, novembra in decembra je bil upokojencem izplačan le dodatek v višini 1,8 odstotka, ki se ne bo upošteval pri januarskem zvišanju pokojnin.

Zagotovljena pokojnina 743 evrov

Ob tem na Zpizu dodajajo, da se redna uskladitev pokojnin opravi vedno v drugi polovici februarja na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače (v deležu 60 odstotkov) in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin (v deležu 40 odstotkov), ker so šele takrat znani vsi potrebni statistični podatki za uskladitev. Tako bo tudi letos, le da bodo upokojenci po odločitvi vlade in državnega zbora že januarja dobili izplačane višje pokojnine za toliko, kot je predvidena redna februarska uskladitev na osnovi kazalcev jesenskih napovedi urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

»Po napovedih Umarja kaže, da bi lahko bila redna uskladitev pri osmih odstotkih,« pravijo na Zpizu. Morda bo ta tudi malenkost nižja ali celo višja od 8,2 odstotka, kolikor več bodo upokojenci v vsakem primeru dobili že konec januarja. Februarja, ko bo dokončno znan odstotek letošnje redne uskladitve pokojnin, pa jim bodo poračunali morebitno razliko tudi za januar. Prej je bila praksa obratna, saj so upokojenci višje pokojnine dobili šele februarja, s poračunom za januar. Za boljšo predstavo še izračun. Upokojenec, ki zdaj dobiva zagotovljeno pokojnino za 40 let dela, ki je 687 evrov, bo januarja dobil dobrih 56 evrov več. Njegova pokojnina bo znašala okoli 743 evrov. Po podatkih statističnega urada je povprečna starostna pokojnina lani v Sloveniji znašala 782 evrov, takšna pokojnina bo torej januarja višja za dobrih 64 evrov, znašala bo 846 evrov in bo le za 19 evrov višja od praga tveganja revščine. Tisti s pokojnino 1500 evrov pa bo prejel januarja 123 evrov več.

V Zdusu računajo na devet odstotkov

V Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) so sicer zadovoljni, da bodo pokojnine višje že ta mesec, računajo pa, da bo redna februarska uskladitev višja za okoli devet odstotkov. Čeprav gre za občutnejši dvig pokojnin, vendarle ne kaže spregledati, da 51 odstotkov upokojenih v Sloveniji še vedno prejema pokojnino, nižjo od 827 evrov, kolikor je prag tveganja revščine, in težko shaja. Že res, da so se mnogi med njimi v preteklosti upokojili z manj pokojninske dobe in tudi za to prejemajo tako nizke pokojnine, a to ni edini razlog. Tudi veliko tistih, ki so delali 40 let, prejema zaradi slabih plač le zagotovljeno pokojnino, ki je in bo navkljub 8,2-odstotnemu zvišanju še vedno nižja od 827 evrov. Bolj spodbuden je statistični podatek, da so pokojnine upokojencev, ki so se upokojevali v zadnjih letih, v povprečju višje, saj znašajo 922 evrov. Če imajo 40 let delovne dobe, pa v povprečju 1024 evrov. »Odločitev, da bomo upokojenci in upokojenke prejeli akontacijo redne uskladitve že januarja, seveda pozdravljamo. Ne strinjamo pa se z mnenji, da smo upokojenci lahko srečni in zadovoljni zaradi predlagane uskladitve v višini 8,2 odstotka, saj je uskladitev na podlagi zakonske določbe obveza pravne države. Ali moramo pohvaliti odločevalce, da spoštujejo zakon?« se sprašuje predsednica Sindikata upokojencev Slovenije Francka Ćetković.

S sistemsko ureditvijo, po kateri se redna uskladitev pokojnin opravi februarja na podlagi podatkov preteklega leta, sicer upokojenci niso zadovoljni, ker s tem izgubljajo. Zaradi tega so v sindikatu v začetku preteklega leta zaradi visoke inflacije, desetodstotne, inflacija stroškov prehrane je bila čez 18 odstotkov, redna uskladitev pokojnin pa le 5,2-odstotna, zahtevali še 3,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin. Vlada temu ni v celoti prisluhnila, ampak je sprejela odločitev o dodatku v višini 1,8 odstotka k pokojninam novembra in decembra 2023. Razmišljajo tudi o tem, da bi predlagali del redne uskladitve kot akontacijo že septembra tekočega leta.

Enkratni dodatki ne odpravljajo revščine

»Dodatki so enkratno izplačilo, ne pomenijo trajnega zvišanja pokojnin in dodatki ne povišujejo osnov za redno usklajevanje pokojnin. Naše stališče je, da je to nesistemski ukrep, ki ne odpravlja problemov revščine upokojenk in upokojencev. Že leta 2022 smo predlagali uvedbo 13. pokojnine v višini povprečne pokojnine vsem. Pri tem predlogu bomo vztrajali pri prenovi pokojninskega sistema. Prav tako bomo ponovno predlagali, da se pravica do varstvenega dodatka preoblikuje v dodatek k osnovni pokojnini in tako postane pravica iz pokojninskega zavarovanja,« dodaja.

Januarja pa bo Zpiz vsem upokojencem prvič od pokojnine tudi odtegnil 35 evrov. S 1. januarjem je namreč začela veljati novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki uvaja obvezni zdravstveni prispevek namesto do zdaj prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Kot pojasnjujejo na Zpizu, so že do zdaj nekaterim upokojencem od pokojnine odtrgali in plačevali premijo za dodatno zdravstveno zavarovanje. Do zdaj je bila odločitev o tem prepuščena vsakemu posameznemu upokojencu. Tako o tem, ali bo dodatno zdravstveno zavarovan ali ne, kot o tem, ali bo sam plačeval premijo ali mu jo bo Zpiz. Tako je Zpiz novembra odtegnil 193.166 premij za dodatno zdravstveno zavarovanje za prejemnike pokojnin in njihove družinske člane, sicer pa nimajo podatka o tem, koliko upokojencev je plačevalo dodatno zdravstveno zavarovanje, ker so si premije lahko plačevali tudi sami. Po novem bo od januarja Zpiz vsem vsak mesec odtrgal od pokojnine 35 evrov in plačeval nov obvezni zdravstveni prispevek. O tem bodo tudi obvestili upokojence na januarskem obvestilu o nakazilu.

T. F. M.