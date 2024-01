Dimniški požar

8.1.2024 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Trebnje)

Včeraj ob 11.12 so v naselju Bukovica v občini Ivančna Gorica gorele saje v dimniku. Gasilci PGD Temenica, ki so nadzorovali gorenje, so pregledali okolico in očistili dimnik.

Pomoč onemoglima

Včeraj ob 7.25 so v ulici Mestne njive v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu in nudili pomoč reševalcem NMP Novo mesto pri prenosu onemogle osebe do reševalnega vozila.

Podobno pomoč so potrebovali v Krškem - tam so ob 12.51 na Cesti 4. julija gasilci PGE Krško odprli vrata stanovanja in omogočili dostop reševalcem do onemogle osebe, katero so oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOK OB KOLPI na izvodu OTOK;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNJI VRH na izvodu DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTAČA 3, izvod Proti Semiču;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Proti Boldražu.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI 1974;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ 1970;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE 1985.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENSKA GORA, izvod 1.LEVO PROTI GRADU HMELJNIK

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Raka šola, nizkonapetostno omrežje – Vežica, Bon med 8:00 in 14:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Zavratec, nizkonapetostno omrežje – Križe med 8:00 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Brezina, nizkonapetostno omrežje – Rebeka, Pavlič, Cizelj med 9:00 in 11:00 uro.

M. K.