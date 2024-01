Nadgradnja dolenjske železnice: v Novem mestu zadovoljni s premiki

Tale muzejska parna lokomotiva je na novomeški železniški postaji med sodobnejšimi napravami!! (Foto: arhiv DL; I. V.)

Novo mesto/Ivančna Gorica - V Mestni občini Novo mesto pozdravljajo sklep vlade o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za nadgradnjo dolenjske železniške proge na odseku Novo mesto-Ivančna Gorica. Ocenjujejo ga kot spodbuden premik v prizadevanjih županov ob trasi železnice Ljubljana-Metlika za njeno celovito revitalizacijo.

V novomeški občini so sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge od Novega mesta do Ivančne Gorice, ki ga je vlada sprejela 21. decembra, težko pričakovali, saj so skupaj z drugimi župani občin ob trasi železniške proge Ljubljana-Metlika že večkrat predlagali njeno celovito nadgradnjo in obnovo.

Za dosego tega cilja so župani, ki se jim je pridružil tudi župan Karlovške županije, leta 2018 podpisali tudi dogovor o sodelovanju. Novembra lani je v Novem mestu zaživelo še Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje Poti prihodnosti Ljubljana-Novo mesto-Karlovec-Zagreb, katerega glavni cilj je revitalizacija železniške proge Ljubljana-Zagreb.

Nedavno sprejeti sklep vlade po navedbah novomeške občine predvideva nadgradnjo odseka železniške proge Novo mesto-Ivančna Gorica do leta 2040, in sicer od vključno železniške postaje Birčna vas pri Novem mestu do železniške postaje Ivančna Gorica v skupni dolžini 44 kilometrov.

Po sklepu so na omenjenem odseku predvideni sanacija obstoječe proge, nadgradnja zgornjega in spodnjega ustroja obstoječega tira, pa tudi vzpostavitev dvotirnosti z dograditvijo drugega tira in elektrifikacija proge. Na posameznih odsekih proge so predvideni novi poteki dvotirne proge, preureditev postaj, postajališč in prehodov prek proge ter nadgradnja signalno-varnostnih naprav.

V okviru revitalizacije železniške proge Ljubljana-Zagreb je sicer v načrtu tudi nadgradnja odseka železniške proge med Ivančno Gorico in Ljubljano, ki naj bi prav tako postala dvotirna. Po napovedih odgovornih naj bi bil državni prostorski načrt za omenjeni odsek sprejet do leta 2025, graditi pa bi lahko začeli leta 2027.

Prenovljena in nadgrajena železniška proga med Ljubljano in Novim mestom bo po navedbah novomeške občine omogočala potovalne čase vlakov okoli 50 minut. Trenutni potovalni časi na omenjeni relaciji znašajo od okoli 1,5 do okoli dve uri.

