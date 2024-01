FOTO: Trčenje v Črnomlju; med popravilom nanj padel traktor

4.1.2024 | 07:00

Prometna nesreča v Črnomlju (Foto: A. R./PGD Črnomelj; radio Odeon)

Helikopter, s katerim so iz Travnika v UKC odpeljali poškodovanega moškega. (Foto: GE Ribnica)

Vojaški helikopter je po obolelega včeraj prišel tudi v Sevnico. (Foto: PGD Sevnica)

Včeraj ob 13.48 sta v Ulici 21. oktobra v Črnomlju trčili osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulatorja na vozilih. V nesreči se je poškodoval ena oseba, katero so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj prepeljali v zdravstveni dom v nadaljnjo oskrbo.

Ob 16.40 je v naselju Travnik, občina Loški Potok, moški popravljal traktor. Pri tem je traktor zdrsnil, ga stisnil in poškodoval. Gasilci PGD Hrib-Loški Potok in Ribnica so poškodovanemu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Ribnica ter slednjim nudili pomoč pri imobilizaciji in prenosu do kraja pristanka helikopterja. V UKC Ljubljana je poškodovanega v nadaljnjo oskrbo prepeljal helikopter Slovenske vojske skupaj s dežurno ekipo HNMP Brnik.

Kombi 'puščal'

Ob 9.07 je v Podbevškovi ulici v Novem mestu iztekalo pogonsko gorivo iz kombiniranega vozila. Gasilci GRC Novo mesto so zaprli dovod goriva in z vpojnimi sredstvi nevtralizirali izteklo gorivo.

S helikopterjem v UKC tudi iz Sevnice



Ob 11.42 je helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor iz ZD Sevnica prepeljal obolelo osebo v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu obolele osebe.

Zgorel novejši avto

Ob 23.39 je na Lokvah, ob cesti Črnomelj - Ručetna vas, gorelo novejše osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar v motornem delu vozila. Avto je uničen.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI, na izvodu UČAKOVCI ALKALEX.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

