Boleč poraz v podaljšku

30.12.2023 | 09:00

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 14. krogu lige Aba po podaljšku izgubili z FMP s 87:89 (18:17, 34:38, 61:53, 81:81).

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 700, sodniki: Dragojević (Črna gora), Arsenijević (Srbija), E. Javor (Slovenija).

* Krka: Planinić 8 (1:1), Hamilton 4 (4:4), Stergar 7 (2:5), Bačvić 4 (2:5), Cerkvenik 1 (1:2), Cousins 10 (2:2), Jurković 10 (1:1), Špan 15 (2:2), Škedelj 8, Radovanović 11 (1:1), Macura 9 (3:4).

* FMP: Watson 10, Rebec 15, Subotić 17 (7:8), Roberts 5 (2:2), Stepanović 9 (4:6), Šaranović 10 (4:6), Stojanović 21 (4:6), Besson (0:2), Kuzmić 2 (0:2).

* Prosti meti: Krka 19:27, FMP 21:32.

* Met za tri točke: Krka 12:25 (Špan 3, Škedelj 2, Radovanović 2, Cousins 2 Jurković, Stergar, Planinić), FMP 6:27 (Subotić 2, Rebec, Roberts, Stepanović, Stojanović).

* Osebne napake: Krka 29, FMP 27.

* Pet osebnih: Strgar (35.), Šaranović (42.).

Krka je z bolečim porazom zaključila 2023. Pred domačimi gledalci je po podaljšku izgubila praktično že dobljeno tekmo proti FMP.

Novomeščani tako ostajajo na predzadnjem mestu v ligi Aba - imajo dve zmagi več od zadnjega Mornarja - in bodo morali v 2024 krepko zavihati rokave za obstanek v elitni regionalni družbi.

Krka je bila na pragu druge zaporedne zmage pred domačimi gledalci v ligi Aba in druge proti neposrednemu tekmecu v spodnjem delu razpredelnice v tej sezoni. Jan Špan (15 točk, 12 podaj, trojke 3:4) je 20 sekund pred koncem tekme zadel za 81:77.

Žal pa je Krka najprej dovolila gostom, da so s črte prostih metov znižali zaostanek, v zadnjem napadu pa je Marko Radovanović (11 točk, 9 skokov) slabo podal žogo in FMP ponudil možnost za izenačenje.

V zadnjih štirih sekundah rednega dela Krka ni vrgla na koš, v podaljšku pa so Beograjčani hitro prišli do prednosti, ki so jo zadržali do konca.

Izjavi po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitam FMP-ju zmago. Pričakovali smo težko tekmo in to smo tudi dobili. 39 minut in 50 sekund smo delali to, kar smo si želeli. Tekma je šla v pravo smer, po treh četrtinah smo vodili in lahko smo šli tudi v rotacijo. Škedelj je zadel težak met, ki bi moral dokončno prelomiti tekmo, ki bi jo morali samo še pripeljati do konca. Zgodilo se je, kar se je, to je košarka. S prstom kazati na kogarkoli ni smiselno. V podaljšku smo bili še nekoliko v šoku, čeprav smo skušali pozabit, kar se je zgodilo. Imeli smo še vedno priložnost na koncu, a je bilo preko 20 izgubljenih žog le preveč za tako tekmo. V ključnih trenutkih nam je zaradi utrujenosti tudi zmanjkalo zbranosti pri obrambnemu skoku, kje smo se dvakrat, trikrat obranili, a nismo znali priti do žoge. A še enkrat, mi smo tekmo izgubili v rednem delu, čeprav smo jo imeli dobljeno.«

Stevan Mijović, trener FMP Soccerbeta: »Čestitam svojim fantom za zmago, a tudi zmaga Krke ne bi bila nezaslužena. Vsa tekma je bila na eno žogo. Menjavali smo se stalno v vodstvu. Oboji smo pričakovali tako tekmo, polno pritiska in napetosti. Res čestitam fantom, ker smo verjeli v zmago do konca tekme. Padali smo v določenih trenutkih, a se nam je želja po zmagi na koncu splačala. Prvi polčas smo odigrali dobro, dobili smo samo 34 točk. To je bila moja ideja od prihoda, da bi bili agresivni in čvrsti. V tretji četrtini se nam je zgodil standarden padec, predvsem smo bili slabi v obrambi, dobili smo 27 točk oziroma deset več kot v prvih dveh četrtinah. Krka je tako prišla do devetih točk prednosti. Ekipi Krke želim veliko sreče v nadaljevanju. Čaka nas še dolga sezona, polna težkih tekem, saj v ABA ligi vsak lahko premaga vsakega.«

Krkaši imajo po 14. krogu 3 zmage in 11 porazov in so 13. na lestvici, dve zmagi za Cibono, FMP-jem in Splitom ter dve zmagi pred Mornarjem. V prihodnjem kolu bodo v soboto, 6. 1., gostovali pri Partizanu v Beogradu, pred tem pa bodo v sredo, 3. 1., ob 17.00 v Ligi Nova KBM gostili moštvo LTH Castings iz Škofje Loke.

STA; M. K.

