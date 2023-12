Novomeščani iz Maribora brez niza

16.12.2023 | 09:00

Foto: arhiv; MOK Krka

Maribor - Odbojkarji Merkurja Maribora so za uvod v 13. krog 1. DOL Sportklub za moške ugnali Krko s 3:0 (13, 19, 21) in imajo na tretjem mestu prvenstvene lestvice 21 točk. Preostale tekme bodo v soboto.

* Športna dvorana Tabor, sodnika: Pevc, Hafnar.

* Merkur Maribor: Fužir, Vodušek, Pernuš 1 (1 blok), Adžović 3 (1 as), McConnell 8 (1 as), Valenčič, Bračko 11 (2 asa, 2 bloka), Kržič 4 (1 as, 2 bloka), Donik 12 (1 blok), Fink 5 (3 asi), Novak.

* Krka: Jarvis 5 (1 as), G. Erpič 2 (2 asa), Kocjančič, Kosmina 15 (1 blok), Bregar, Verdinek, Kožar 1 (1 as), Pulko, U. Erpič 4 (1 as, 1 blok), Lindič, Kern, Rojnik 8, Jakše.

Varovanci Sebastijana Škorca so imeli nekaj več težav s tekmeci le v tretjem nizu, ko so Novomeščani hitro povedli in prednost držali vse do 18:15. Dvomov o zmagovalcu kljub temu ni bilo, saj so se domači v končnici odlepili in tretji niz po štirih zaporednih točkah dobili s 25:21.

V prvem nizu so bili še precej bolj prepričljivi, saj so takoj povedli s 13:4 in mirno nadzorovali dogajanje na parketu dvorane Tabor. Tudi v drugem so od samega začetka narekovali ritem in vseskozi vodili. Glavno razliko so napravili sredi niza, ko so po delnem izidu 9:3 povedli z 20:13.

Pri domačih sta 12 oziroma 11 točk dosegla Žiga Donik in Rok Bračko, pri gostih pa je 15 točk prispeval Martin Kosmina.

Na lestvici imajo Mariborčani 21 točk za sedem zmag in šest porazov. Vodilni ekipi sta Calcit Volley (34 točk) in ACH Volley (33), ki sta zmagali po 11-krat. Krka je po 11. porazu na dnu s šestimi točkami.

V soboto bodo še tekme Panvita Pomgrad - ACH Volley, Fužinar Sij Metal - Hiša na kolesih Triglav ter Calcit Volley - Alpacem Kanal.

* Izidi, 13. krog:

- petek, 15. december:

Merkur Maribor - Krka 3:0 (13, 19, 21)

- sobota, 16. december:

18.00 Panvita Pomgrad - ACH Volley

19.00 Fužinar Sij Metal - Hiša na kolesih

20.00 Calcit Volley - Alpacem Kanal

- lestvica:

1. Calcit Volley 12 11 1 35:4 34

2. ACH Volley 12 11 1 33:6 33

3. Merkur Maribor 13 7 6 25:22 21

4. Hiša na kolesih Triglav 12 6 6 24:25 18

5. Fužinar Sij Metal 12 5 7 18:25 15

6. Panvita Pomgrad 12 5 7 17:25 14

7. Alpacem Kanal 12 2 10 14:32 6

8. Krka 13 2 11 9:36 6

STA; M. K.