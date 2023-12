Širjenje romskega naselja v Šentjerneju - Nova hiška na občinskem travniku

15.12.2023 | 13:50

Mobilna hiška, v kateri živi družina Hudorovac, stoji na občinskem travniku ob potoku Kaluder.

Šentjernej - Bilo je letos avgusta, ko si je romska družina Hudorovac na občinskem kmetijskem zemljišču na Trdinovi cesti v Šentjerneju, kjer že leta stoji največje romsko naselje v občini z dobrimi sto prebivalci, na prostranem travniku postavila mobilno hišico. Zraven premičnega bivalnika, do katerega so uredili oz. nasuli pot, stojijo še stara prikolica in traktor, več kmetijske opreme, dve osebni vozili in razna navlaka. Odgovorni na občini Šentjernej se s takim ravnanjem ne strinjajo, občina želi uveljavljati lastninsko pravico.

Gradbena in kmetijska inšpekcija pristojnost odstopili medobčinskemu inšpektoratu, ki pa ne more ukrepati, ker je inšpektorica na dolgotrajnem bolniškem dopustu – Občina zahteva, da travnik, poln stare šare, v tednu dni počistijo in bivalnik odstranijo

Lidija Markelj

