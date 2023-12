Z godbo v svet risank

Z orkestrom je nastopil združeni pevski zbor Osnovne šole Dobova in podružnične šole Kapele.

Na koncertu so z orkestrom nastopil njegovi novi člani Pia Škaler na trobenti, flavtistka Ajda Ivanšek, tolkalist Maks Podgoršek in Ami Delić na pozavni.

Predsednik orkestra Ivan Kovačič (desno) je čestitke za orkester in zbor izrazil dirigentu Miranu Petelincu. (Foto: M. L.)

Čatež ob Savi - Gasilski pihalni orkester Loče z dirigentom Miranom Petelincem je včeraj pripravil tradicionalni decembrski koncert, ki ga je tokrat naslovil Z godbo v svet risank. V polni športni dvorani Term Čatež je skupaj z njim nastopil združeni otroški pevski zbor Osnovne šole Dobova in podružnične šole Kapele.

Zbrane so nagovorili predsednik zbora Ivan Kovačič, brežiški župan Ivan Molan in predsednik Zveze kulturnih društev Brežice Jože Denžič. Ta je podelil priznanje Zveze Gregorju Balji, tolkalcu v orkestru, ki bi to priznanje sicer prejel na prireditvi ob kulturnem prazniku, a se je ni mogel udeležiti.

Orkester in zbor so obiskovalci nagradili z močnimi aplavzi. Te si je instrumentalno pevska zasedba prislužila tudi zato, ker se je njuno tonsko podajanje v živo na odru popolnoma ujemalo s prizori iz risanki, ki so jih obiskovalci lahko ves čas spremljali na platnu.

Spored sta povezovala Zala Rostohar in Tadej Cizelj, ki sta med drugim povedala, da je gasilski dom v Ločah, ki je tudi dom orkestra, v začetku avgusta letos poplavila voda, ko je zalila dobršen del vasi Loče. Kot sta rekla, lahko kot pomoč po tej poplavi darovalci nakažejo denar na račun orkestra, katerega številko so napisali na hrbtni strani včerajšnjega koncertnega lista.

