FOTO: S ceste, v drevo in na streho; gorel električni drog

11.12.2023 | 07:00

Nesreča pri Vrhu pri Šentjerneju (Foto: PGD Šentjernej)

Včeraj ob 18.02 je pri naselju Vrh pri Šentjerneju osebno vozilo zapeljalo s ceste, trčilo v drevo, se prevrnilo na streho in obstalo na travniku. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so kraj dogodka zavarovali in razsvetljevali, odklopili akumulator in postavili vozilo na kolesa ob rob cestišča. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorel električni drog

Ob 14.52 je med naseljema Stranska vas in Birčna vas, občina Novo mesto, gorel električni drog. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas. Na kraju je bil prisoten dežurni delavec elektro službe.

Gasilci v Planetu Tuš

Ob 17.09 so na Topliški cesti v prostorih Planeta Tuš v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata ter s tem omogočili vstop.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST 1 PRI VINICI, na izvodu HRAST CERKEV;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BISTRICA 1996.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI, izvod 4. PROTI KOTU.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU, izvod 2. ZIDANICE;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT, izvod 2. DREJČETOVA POT-RAVBAR;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 1, izvod 3. UL. MARJANA KOZINE-NASELJE LEVO 1-49 na;

- od 8.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE, izvod 3. FARMEL, 6. MARKLJEVA UL.;

- od 10.30 do 11.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU, izvod 1. HRIB PRI OREHKU;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT, izvod 2. DREJČETOVA POT-RAVBAR.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOTI – GRČEVJE;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKE DOLE, izvod 4. PROTI ZAGORICI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 10.00 in 13.00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Cikava, nizkonapetostno omrežje Boršte.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnice z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Šmarje 4, Taborniški dom med 7:45 in 09:00 uro; na območju TP Ines Sevnica, Ledgonje, Ledina, Zajčja Gora, Slakovec, Pecelj pa med 8:00 in 09:00 uro; na področju Brežic z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Globoko vas, nizkonapetostno omrežje Lovski dom med 09:00 in 11:00 uro; na območju TP Dolenje Skopice, Skopice, Skopice šola pa med 10:30 in 13:30 uro.

M. K.