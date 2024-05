kronika

Pijan razgrajal, ponj so prišli domači, a niso prišli daleč ...

22.5.2024 | 12:00 | M. K.

Sinoči nekaj pred osmo zvečer so novomeški policisti na Topliški cesti obravnavali 37-letnika, ki se je pod vplivom alkohola nedostojno vedel na javnem kraju. Napisali so mu položnico za 104 evre. Ponj so prišli domači. Pa niso prišli daleč, zahteval je, da se ustavijo na bencinskem servisu, ker je bil žejen. Ker mu niso prodali alkohola, se je začel razburjati in razmetavati artikle, nato pa se še nedostojno obnašal do uslužbencev. Napisali so mu še en plačilni nalog zaradi dveh kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru, tokrat za nekaj več kot 200 evrov, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

Odneslo ga je

Policisti so včeraj obravnavali tudi devet prometnih nesreč, od tega eno z lahkimi telesnimi poškodbami. Slednja se je zgodila okoli pol dveh popoldne v Ždinji vasi, kjer je 49-letni voznik osebnega avtomobila, domnevno zaradi prevelike hitrosti, izgubil nadzor nad vozilom. Odneslo ga je na drugo stran ceste, kjer je trčil v 71-letnega voznika, ki je pravilno pripeljal po svoji strani. V nesreči se je lažje poškodovala sopotnica 71-letnika. Policisti pri nobenem od voznikov niso ugotovili prisotnosti alkohola.

Za njo peljali policisti ...

Nekaj pred enajsto zvečer je pri Prilipah 42-letna voznica osebnega avtomobila neprevidno prehitevala pred seboj vozeči avto, ga oplazila in odpeljala naprej. Nekaj za tem je glavo reševal kolesar, ki je v izogib trčenju moral zapeljati s ceste. Padel je po travi, a se k sreči ni poškodoval. Kdo ve, kako bi se zgodba končala, če ne bi imela povzročiteljica takšno smolo – za njo so se namreč peljali brežiški policisti, ki jih ni opazila. Voznico so ustavili in ji odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,31 mg/l alkohola v izdihanem zraku (nekaj več kot 0,6 promila). Zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov so ji napisali plačilni nalog, težak 1.180 evrov, in dodali še 8 kazenskih točk.

Kriminaliteta

Brežiški policisti so dopoldne opravili ogled kraja vloma v skladiščne prostore v Krški vasi. Neznanci so prerezali žično ograjo in odnesli deset regalnih polic. Podjetju so naredili za okoli tri tisoč evrov škode.

Na Trdinovi v Novem mestu so neznanci izkoristili krajšo odsotnost pismonoše in iz službenega vozila ukradli denarnico, v kateri naj bi bilo okoli štiristo evrov gotovine.

Policisti državne specializirane enote za nadzor državne meje so popoldne v Zalokah obravnavali 23-letnega voznika osebnega avtomobila nemških tablic in v postopku ugotovili, da je rent-a-car vozilo ukradeno. Odvzeli so mu prostost, vozilo zasegli, postopek pa so prevzeli policisti za izravnalne ukrepe iz Obrežja.

Trebanjski policisti so obravnavali vlom v osebni avtomobil, ki je bil čez vikend parkiran pri lovskem domu na Trebelnem. Neznanci niso ničesar odnesli, so pa povzročili za okoli tisoč evrov škode. Podobno se je zgodilo tudi parkiranemu avtu na Otoški cesti v Novem mestu. Storilci niso bili uspešni, a so naredili za tisoč evrov škode

Mejne zadeve in tujci

V zadnjih 24-tih urah so na območju policijske uprave Novo mesto obravnavali 111 tujih državljanov, ki so na nedovoljen način prestopili notranjo mejo oziroma niso izpolnjevali pogojev za bivanje na območju Slovenije. Pretežni del so jih obravnavali brežiški policisti in policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe iz Obrežja (prijeti so bili v naseljih ali okolici naselij Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Kapele, Ribnica, Jereslavec, Podgračeno). Pet so jih črnomaljski policisti prijeli pri Preloki.

Policisti na številki 113 so sicer včeraj skupno sprejeli 194 klicev in obravnavali 74 dogodkov, kjer je bilo potrebno posredovanje policije, so še sporočili s PU Novo mesto.

‹ nazaj