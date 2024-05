dolenjska

Prenova Westrove ulice

22.5.2024 | 14:30 | I. V.

Novo mesto - Westrova ulica v Novem mestu bo letos po petdesetih letih končno dočakala prenovo. Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in predsednik uprave CGP Martin Gosenca sta danes podpisala pogodbo o ureditvi Westrove ulice. Pogodba vključuje ureditev 150-metrskega odseka Westrove ulice od križišča s Šegovo ulico do križišča z Volčičevo in bližnji 100-metrski odsek slepe Šegove ulice.

Westrova ulica (Foto: I. Vidmar; fotografije spodaj v fotogaleriji: MO NM)

Predvidena je ureditev vozišča, cestne razsvetljave, kanalizacije, plinovoda in telekomunikacijskih vodov. Na delu Westrove ulice bodo urejene tudi površine za pešce in kolesarje. Na površinah za pešce bodo nameščene taktilne oznake za slepe in slabovidne.

Maja bodo izvajalci začeli priprave, glavnina gradbenih del pa se bo začela takoj po koncu šolskega leta in bodo izvedena med počitnicami, saj bodo tako le minimalno ovirala pot dijakov do bližnjega Šolskega centra. V tem času bodo tudi popolne in delne zapore ceste. Prenovitvena dela bodo predvidoma trajala osem mesecev. Vrednost naložbe je 747.714 evrov.

Obstoječo cesto v Westrovi ulici, ki je bila takrat še del Volčičeve in pozneje Šegove ulice, so pred petdesetimi leti postopoma po delih zgradili prebivalci ulice sami in svoj projekt sami tudi financirali. Načrte je pripravil in tudi vodil gradnjo Pero Jokić, nekdanji ravnatelj Osnovne šole Vavta vas, sicer po poklicu fizik in učitelj tehnike. Pri delu so pomagali celo otroci, ki so pozneje asfalt s pridom izkoriščali pri svoji igri.

