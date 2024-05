kronika

FOTO: Odkrivalo strehe in podiralo drevesa, zvečer pa potres

22.5.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj sredi popoldneva je pas neviht z močnim vetrom in obilnimi padavinami prešel od jugovzhoda proti severovzhodu države. Gasilci so odstranjevali podrta drevesa s cestišč in objektov, črpali meteorno vodo, prekrivali odkrita ostrešja stanovanjskih in gospodarskih objektov, so sporočili iz centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.

Ob 15.12 je naselje Zdole občina Krško zajelo neurje z močnim vetrom. Odkrilo je več streh stanovanjskih in pomožnih objektov ter podrlo nekaj dreves na ceste in eno drevo na stanovanjski objekt. Na terenu so bili do večernih ur gasilci PGE Krško, PGD Zdole in PGD Dolenja vas.

Več fotografij z Zdol spodaj v fotogaleriji (Foto: PGE Krško). Da je padalA tudi toča, je razvodno iz fotografij J. K. (Fotogalerija)

Potres

Sinoči ob 23.48 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,1 v bližini Krškega, 75 km vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Krške kotline. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, so sporočili iz Agencije RS za okolje, Urada za seizmologijo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 8:15 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA 1998;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL., izvod 2. CVIBLJE;

- od 8:45 do 9:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRENJE;

- od 10:45 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOŠKA VAS;

- od 11:30 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA, izvod 2. PODGORA;

- od 12:15 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI PODTURNU, TP CEROVEC PRI KOČV. POLJANAH, TP POLJANE, TP BAZA 20, TP MALI RIGELJ, TP OBČICE, TP OBČICE 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREDNJE GRČEVJE;

- od 9:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Brezovica Laknice, nizkonapetostno omrežje – Smer Sveti vrh med 9:00 in 12:00 uro.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Zakot 4, nizkonapetostno omrežje – Kršak-Filipič med 8. in 10. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Zdole vas, nizkonapetostno omrežje – preko ceste Pletrje med 9. in 13. uro in na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Gradnje Gorjanci, Vrbje, Prušnja vas in Črneški vrh med 8.30 in 12. uro.

‹ nazaj