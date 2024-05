posavje

Lokalna skupnost mora biti naša prva skrb

22.5.2024 | 18:00 | M. L.

Nadaljujemo niz pogovorov z državnozborskimi poslanci z našega območja

Tomaž Lisec je bil že četrtič zapored v državni zbor izvoljen v sevniškem okraju novomeške volilne enote. V tem polanskem mandatu je podpredsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, potem ko je bil v prejšnjem mandatu predsednik tega odbora. Je član odbora za finance, član odbora za izobraževanje, znanost in mladino, član odbora za kulturo in član komisije za poslovnik.

Tomaž Lisec se je rodil leta 1978 v Celju. Po končani osnovni šoli v Boštanju je nadaljeval šolanje na Gimnaziji Brežice. Leta 2004 je diplomiral na Fakulteti za družbene vede, smer politologija. Z ženo Natašo živita v Boštanju in imata sinove Davida, Luko in Simona. Leta 2001 je pristopil k SDS in kmalu postal podpredsednik občinskega odbora SDM Sevnica in član Izvršilnega odbora SDS Sevnica. Od januarja 2009 je predsednik občinskega odbora SDS Sevnica. Od leta 2006 je član Občinskega sveta občine in Sveta KS Boštanj.

Ali naj Slovenija zaposluje migrante, ki pridejo sami, namesto da išče tuje delavce, npr., na Filipinih?

»Veljati morajo pravila. Če ne drugega, moramo pri migrantih vsaj vedeti, kdo prihaja v našo državo. Ko so v povojnih ali sedemdesetih letih Slovenci odhajali za delom v Avstrijo, Švico in Nemčijo, kaj jih je najbolj skrbelo? To, da imajo veljaven osebni dokument in delovni vizum. To naj velja zdaj za tujce, ki prihajajo. Vsak, ki je pripravljen poprijeti za delo, pa se mogoče tudi vsaj deloma vživeti, če prihaja iz drugih držav, v našo srednjeevropsko kulturo, pa je zelo dobrodošel.«

Med domačimi temami je vroča predvidena gradnja drugega bloka jedrske elektrarne (JEK 2). Poslanske skupine Svoboda, SDS, SD in NSi so marca vložile predlog za posvetovalni referendum o gradnji drugega bloka krške nuklearke (JEK 2). Taka enotnost preseneča.

»Mene zelo veseli, kajti na posvetu poslanske skupine v začetku leta sem predlagal, da skušamo z različnimi parlamentarnimi ukrepi pospešiti projekt JEK 2, ki je v prejšnjem mandatu že dobil okoljsko soglasje. Vesel sem, da sem bil v poslanski skupini SDS določen kot nosilec dejavnosti glede referenduma, ker prihajam iz Posavja in ker vsaj deloma poznam energetiko. Predlagali smo referendum, ker je tudi v koalicijski pogodbi te vlade zapisano, da bo do konca mandata referendum o JEK 2. V poslanski skupini sem bil pripravljen biti nosilec dejavnosti glede JEK 2 le pod pogojem, če bomo dosegli soglasje vsaj večine parlamentarnih strank. In smo ga. Imeli bomo posvetovalni referendum, za katerega upam, da bo dobil zelo veliko podporo ljudi. Kajti ne nazadnje se bodo morali ljudje vprašati, ali želimo nizkoogljični stabilen domači vir energije, ki bo s pomočjo sončne, vetrne pa tudi hidroenergije rešil probleme, ki se kažejo v prihodnosti, vsaj za naslednjih petdeset let, ali pa bomo odvisni od dogajanja na energetskem polju v tujini. Žalosti me, da ta vlada še ni izpeljala postopkov za nadaljevanje dokončanja hidroelektrarne Mokrice. Ravno ta teden smo v poslanski skupini SDS sklicali nujno sejo odbora za infrastrukturo, ker želimo ne politično, ampak strokovno pomagati tej vladi, predvsem obema resornima ministrstvoma, da čim prej nadaljujemo priprave na gradnjo.«

Je satelitski urgentni center Sevnica ogrožen?

»Pritiskam na vlado in upam, da bo že v prvi polovici tega leta predstavila izhodišča za delovanje satelitskih urgentnih centrov. Glede centra in preostale problematike mislim, da lahko kot občinski svetnik in poslanec učinkovito pomagam na državni ravni. Vesel sem in ponosen, da ima Sevnica dva poslanca, zdi se mi celo idealno, da ima poslanca iz koalicije in opozicije, ki, če skupaj dobro delata, lahko veliko naredita, in tako upam, da bova s poslanskim kolegom in bratrancem Jernejem Žnidaršičem v naslednjih dveh letih to tudi pokazala in dokazala.«

