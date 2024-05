posavje

Prvi »magnet« v Posavju

22.5.2024 | 22:15 | D. Stanković

Krško - Zdravstveni center Aristotel, ki letos praznuje 25 let delovanja, je danes na Kolodvorski ulici v Krškem v stavbi, ki jo je odkupil in prenovil, odprl prostore za magnetno resonanco z najsodobnejšim aparatom, ki je tudi edini v Posavju.

Aparat je opremljen z najsodobnejšo tehnologijo in je pacientu prijazen, saj ima širšo odprtino od običajnih aparatov za magnetno resonanco, pravi direktorica Zdravstvenega centra Aristotel Darja Čakar.

»Potrebe po pregledih z magnetno resonanco so velike, čakalne dobe so dolge. Tako z novo pridobitvijo izboljšujemo dostopnost tovrstnih pregledov lokalnemu prebivalstvu,« je dejala direktorica zdravstvenega centra Darja Čakar. V prenovljenem objektu tik ob stari stavbi bodo tudi upravni prostori in dejavnosti kozmetike, ki se bo preselila iz sedanjih prostorov, v njih pa bodo uredili dodatne operacijske dvorane.

Po besedah Čakarjeve gre za najsodobnejši Siemensov aparat, prijazen do pacientov, saj ima širšo, 70-centimetrsko odprtino in zelo kratek čas snemanja. Večino preiskav bo tako mogoče opraviti v 10 do 15 minutah. »Izvajali bomo vse preiskave, razen preiskav srca. Je pa to naša želja v bližnji prihodnosti.«

V prenovljeni stavbi bodo prostori za preglede z magnetno resonanco, uprava in dejavnosti kozmetike.

Naložba je skupaj z nakupom objekta, prenovo in opremo vredna 2,1 milijona evrov, od tega aparat 1,3 milijona. Večino investicije so pokrili sami, manjši del pa je prispevala tudi zdravstvena zavarovalnica Vzajemna, ki je pred dvema letoma in pol postala 51-odstotna solastnica centra.

Okoli 25 preiskav na dan

Po besedah Čakarjeve imajo kader zagotovljen, nosilka magnetne resonance bo specialistka radiologije dr. Nuška Pečarič Meglič. Zdravniki, ki bodo opravljali preiskave, so trenutno že zunanji sodelavci, radiološki inženirji pa so zaposleni v centru. »Glede na hitrost aparata predvidevamo, da bomo v enem delavniku lahko opravili dvanajst do petnajst preiskav, v celem dnevu pa okoli 25,« je dejala.

Preiskave z magnetno resonanco v centru Aristotel bodo trenutno na voljo samoplačnikom in tistim, ki imajo sklenjeno specialistično zdravstveno zavarovanje. »Naša želja je, da bi preiskave opravljali tudi na podlagi koncesije, vendar nam to letos zagotovo še ne bo uspelo. Zakon pa dopušča, da smo lahko podizvajalci nekomu, ki ima koncesijo, denimo kakšni bolnišnici, kjer so dolge čakalne dobe na tovrstne preiskave,« pojasnjuje Čakarjeva.

S prerezom traku so nove prostore predali namenu direktor zavarovalnice Vzajemna Matija Šenk, direktorica Zdravstvenega centra Aristotel Darja Čakar in krški župan Janez Kerin.

Center Aristotel vključno z enoto v Novem mestu zaposluje preko 60 ljudi, od tega sedemnajst zdravnikov, v celotnem sistemu, skupaj z zunanjimi sodelavci, pa deluje že preko sto ljudi. V teh dneh je pridobil tudi gradbeno dovoljenje za gradnjo prizidka k stari stavbi, saj želijo, kot je dejala Čakarjeva, ločiti specialistične ambulante po dejavnostih. Zaposlili naj bi tudi novega družinskega zdravnika, tri pa že imajo. Družinska medicina je trenutno edina dejavnost, ki jo v centru opravljajo preko koncesije. V prihodnje si želijo prenoviti prostore in razširiti ponudbo storitev tudi v njihovi enoti v Novem mestu.

‹ nazaj