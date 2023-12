FOTO: Ribnica zažarela v soju prazničnih luči

5.12.2023 | 14:20

Ribnica - V nedeljo so že peto leto zapored slovesno prižgali praznične luči tudi v ribniškem gradu in skupaj vstopili v najbolj veseli mesec leta. Pravljična kulisa je znova privabila številne obiskovalce, ki so skupaj z županom Samom Pogorelcem odštevali do prižiga lučk, so sporočili z občine.

Program se je nadaljeval z glasbeno skupino Koral 45 lightning band, na prazničnem bazarju pa je dišalo po cimetu, kuhanem vinu in domačih dobrotah. Obiskovalci so imeli priložnost na prazničnih stojnicah nakupiti številna darila, ki so jih pripravile šole, vrtec, VDC Ribnica ter rokodelci.

Novoletno okrasitev ribniškega gradu in ribniškega trga so letos nadgradili z novimi dekoracijami, ki s simbolom rešeta prikazujejo tradicijo rokodelstva in identitete Ribnice. Otroci iz ribniškega vrtca in šole pa so tudi letos poskrbeli za raznolike in inovativne okraske, ki so jih izobesili na lesene smrečiče na grajski poti.

Grajski vrt krasi nov portal, namenjen fotografiranju, in smrečica želja, na katero lahko prav vsak obiskovalec doda svoj okrasek ali napiše kakšno lepo misel, željo.

Prižigu prazničnih luči bodo tudi v Ribnici sledili številni dogodki tja do konca leta. Napovedujemo jih tudi na našem portalu v rubriki Namig za premik.

M. K.

Foto: Daniel Vincek

