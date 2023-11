Krka poražena, Alpacem do prve zmage v sezoni

26.11.2023 | 10:00

V Kanalu so se veselili domačini. (Foto: Alpacem Kanal)

Kanal - Odbojkarji Alpacem Kanala, nekdanjega Salonita, so končno dočakali prvo prvenstveno zmago v novi sezoni. V 10. krogu prvenstva so s 3:1 premagali Krko, a so še vedno zanesljivo zadnji na lestvici. Na njej še vodi Calcit Volley, ki je bil z nekaj težavami boljši od Fužinarja Sij Metala, točko za njim zaostaja ACH Volley, ki je premagal Triglav.

ALPACEM KANAL - KRKA 3:1 (19, -23, 19, 21)

* Športna dvorana Kanal, gledalcev 200, sodnika: Milojević, Adrović.* Alpacem Kanal: Kodrič 4, Stojanovič 4, Cafuta 7 (1 as, 3 bloke), Jakovac, Karnel 1 (1 as), Godnič 3 (1 as), Kavčič, Maretič, Okroglič, Blazsovics 9 (1 as, 2 bloka), Vrtovec 10 (2 asa), V. Ranc 19 (2 bloka).* Krka: Jarvis 1, G. Erpič 3, Kocjančič, Kosmina 14 (1 as, 2 bloka), Bregar 15 (1 as, 2 bloka), Verdinek, Kožar 1 (1 as), Pulko 5, U. Erpič, Lindič 1, Kern 1, Rojnik 14 (3 ase), Jakše.

Kanalci, ki so tokrat igrali brez hrvaškega sprejemalca Karla Jakovca, več kot uspešno ga je zamenjal mladi Vid Ranc, so bili pred desetim krogom še brez točke, tokrat pa so se vendarle dokopali do treh. Veliko mu je pri tem pomagal tekmec, ki ni bil razpoložen, delal je ogromno napak.

Kljub temu pa je imel priložnost za ugodnejši rezultat. V četrtem so bili tekmeci kar nekaj časa v vodstvu, vodili tudi z 21:20. A odločilni, da Novomeščani nato do konca niso osvojili niti točke, so bili servisi Mihe Cafute, ki je z asom tudi končal tekmo. Ranc je bil z 19 točkami najučinkovitejši igralec tekme, Cafuta je dosegel tri ase.

Krka bo prihodnjo soboto gostovala v Kranju.

Izidi 10. kroga 1. DOL Sportklub za moške in lestvica.

* Izidi:

- petek, 24. novembra:

Panvita Pomgrad - Merkur Maribor 3:1 (23, 23, -23, 18)

- sobota, 25. novembra:

ACH Volley - Hiša na kolesih Triglav 3:0 (19, 21, 22)

Alpacem Kanal - Krka 3:1 (19, -23, 19, 21)

Calcit Volley - Fužinar Sij Metal 3:1 (19, -20, 19, 25)

- lestvica:

1. Calcit Volley 10 9 1 29:4 28

2. ACH Volley 10 9 1 27:6 27

3. Merkur Maribor 10 6 4 22:16 18

4. Panvita Pomgrad 10 5 5 16:19 14

5. Fužinar Sij Metal 10 4 6 15:22 12

6. Hiša na kolesih Triglav 10 4 6 16:24 11

7. Krka 10 2 8 9:25 7

8. Alpacem Kanal 10 1 9 10:28 3

STA; M. K.