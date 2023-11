Vaš poštar Marko

24.11.2023 | 09:40

Marko je znan po svoji družabnosti in odličnem sodelovanju s kolegi, s katerimi skupaj tvorijo izjemno ekipo. (Foto: Pošta Slovenije)

Vstopili smo v zadnji del leta, ki tradicionalno poskrbi za porast količin spletnih nakupov. Da so paketi pravočasno v rokah kupcev, skrbi zaupanja vredna ekipa Pošte Slovenije, katere del je tudi poštar Marko Guna. V prostem času plezalec in alpinist poudarja, da se za vsako stranko potrudi, da dostavo prilagodi njenim željam.

Z največjo paketno-logistično mrežo, ki obsega več kot 1.300 prevzemno-oddajnih točk, Pošta Slovenije pošiljke dostavlja po celotni Sloveniji. Eden tistih, ki skrbijo za to, da so pošiljke vsak dan na vseh naslovih, je tudi poštar Marko, ki smo ga na terenu ujeli z električnim dostavnim vozilom Paxster: »Zavedam se, da prispevam k ohranjanju okolja. Vozim na elektriko, ne povzročam hrupa in paketi so v zabojniku na suhem« nam ponosno pove Marko.

Marko začne dostavljati zjutraj in ker je človek, ki se zbuja zelo zgodaj, mu takšen dnevni ritem zelo ustreza. Preden se odpravi, doma opravi raztezne vaje, malo meditira in za zajtrk poje nekaj sadja. Pri poklicu poštarja mu je všeč, da je gospodar svojega časa in da se srečuje z veliko ljudmi: »Sem zelo družaben človek in mi ustreza, da se veliko pogovarjam s strankami. Vedno si rad vzamem nekaj časa za pogovor, saj se zavedam, da je za marsikoga obisk poštarja eden redkih obiskov v vsakodnevnem življenju. Na ta način spoznavam tudi različne osebnosti, značaje, želje in pričakovanja.«

Tudi stranke so ga vesele, saj je eden izmed tistih zaupanja vrednih obrazov, ki ga srečujejo vsak dan in ga poznajo tudi osebno. Na ta način je vzpostavil odnos, ki mu olajša delo: »To, da poznaš stranke, je zelo pomembno. Imajo mojo telefonsko številko in se brez težav dogovorimo za dostavo. Potrudimo se za vsako stranko in to stranke cenijo.« Raziskava, ki jo je opravil Valicon, potrjuje zadovoljstvo strank – te so potrdile, da je Pošta Slovenije med vsemi dostavljalci paketov najbolj zaupanja vredno podjetje. Še več, kar 89 % prejemnikov pošiljk pozna svojega poštarja in mu zaupa.

Da so paketi pravočasno v rokah kupcev, skrbi zaupanja vredna ekipa sodelavcev Pošte Slovenije.

K temu, da so paketi v pravih rokah v čim krajšem času, prispeva tudi aplikacija Moja dostava – moja izbira, ki omogoča, da stranka paket preusmeri, če je v času dostave ni doma. »Ljudje precej uporabljajo vse možnosti. Največkrat sicer na dogovorjeno mesto doma ali na pošto in v paketomat. Včasih me pokličejo in jim pošiljko dostavim v službo. Decembra je treba dostaviti več paketov, tako da včasih delovnik podaljšam tudi v pozno popoldne, saj želim isti dan dostaviti vse, kar je predvideno.« Po zadnjih raziskavah zadovoljstva je kar 96 % prejemnikov s postopkom dostave paketa zadovoljnih, kar potrjuje prizadevanja Pošte Slovenije, da paketne pošiljke varno in zanesljivo dostavi na pravo mesto ob pravem času.

Vsak poklic je po svoje lep in zahteven, a če najdeš takega, ki ti je pisan na kožo, ga z veseljem opravljaš. Markova zgodba pa je tudi dokaz, kako je mogoče uskladiti profesionalno kariero z osebnimi hobiji in ustvariti izpolnjeno življenje.

V prostem času je Marko strasten plezalec in alpinist, ki ta znanja predaja drugim in otrokom. Ob plezanju na umetnih in naravnih stenah je njegova velika ljubezen zimsko plezanje: »Obožujem plezanje po snegu in ledu. Plezanje s cepini in derezami. Je nekaj več tveganja, vendar je z osredotočenim pristopom in primerno pripravo to velik užitek. Veseli me, da mi poklic poštarja omogoča dovolj časa, da se lahko med tednom in še posebej ob vikendih posvetim svojim hobijem. S sodelavkami in sodelavci tvorimo čudovito ekipo, ki se odlično razume, in zato svoje delo opravljam z veseljem.«

Pridruži se nam!

Če tudi tebe mika razgibano delo na terenu, preveri prosta delovna mesta in se prijavi!

Prednosti zaposlitve: fleksibilno delo, redno plačilo, izpopolnjevanja in usposabljanja, možnosti napredovanja, aktivnosti za ohranjanje zdravja v času delovne aktivnosti, počitnikovanja v nastanitvenih kapacitetah Pošte Slovenije.

Oglasno sporočilo