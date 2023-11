V Črnomlju poškodovan motorist; voznica s ceste v drevo

15.11.2023 | 07:00

Včeraj ob 8.40 sta v Ulici 21. oktobra v Črnomlju trčila osebno vozilo in motorno kolo. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na motorju, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ponesrečenega motorista ter pomagali policistom pri usmerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

S ceste v drevo

Ob 13.02 je na cesti Vavta vas - Drganja sela, občina Straža, voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in se zaletela v drevo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano voznico oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in pomagali reševalcem.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE 1, izvod 3. NNO ČRMOŠNJICE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽAGA POGANCI, izvod 4. KABUR.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJEŠKI OBRH, TP ŽALOVIČE 2015, TP LAKOTE 1/0,4KV, TP GOR. TOPLICE 1985;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV 2004;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA 2;

-od 12:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRUŠKA VAS 1.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ2, izvod 8. MEHANIČNA DELAVNICA PARKEL;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEVNICA, izvod 3. GORENJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Močvirje med 8.00 in 14.00 uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica stolpnica med 8.00 in 8.30 uro in med 12.00 in 13.30 uro ter na območju TP Bojnik, nizkonapetostno omrežje – Čampa med 8.00 in 14.00 uro.

M. K.