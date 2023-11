Renaultov električni malček bi vsaj srednjeročno rešil obstoj Revoza

Zaščitni znak podjetja Ampere izhaja iz romba, značilnega za tradicionalni znak Renaulta.

Novo mesto - Francoski avtomobilski proizvajalec Renault bo v tem tednu predstavil nov mestni električni avtomobil Ampere, ki ga bodo, kot smo že poročali, po pričakovanjih izdelovali v tovarni v Novem mestu, so neimenovani viri povedali tiskovni agenciji Reuters.

Novo vozilo znamke Renault, ki naj bi na trg prišlo leta 2026, naj bi bilo še manjše od prenovljenega kultnega modela R5. Renault "cenovno dostopno" vozilo predstavlja pred začetkom borzne kotacije nove družbe Ampere, na katero je izločil proizvodnjo električnih vozil.

V Revozu še nimajo informacij



Kot nam je danes povedala Nevenka Bašek Zildžović, vodje Službe za komuniciranje in javne zadeve v Revozu, v Novem mestu še nimajo informacij o proizvodnji Amperovih električnih vozil, iz Francije pa so jim sporočili, da Reutersove novice ne komentirajo in da bo več informacij na voljo na predstavitvi družbe Ampere, njene strategije in srednjeročnih finančnih načrtov vlagateljem ob začetku borzne kotacije, ki jo pripravljajo jutri. Vprašanje pa je, ali bodo jutri objavili tudi tovarne, v katerih bodo Amperove avtomobile proizvajali. V Novem mestu si vsekakor želijo, da bi se na tem seznamu znašel tudi Revoz, saj bi bil s tem vsaj srednjeročno rešen tudi njegov obstoj.

Ampere je sicer napovedal, da bo do leta 2030 na trg dal šest električnih modelov. Do leta 2026 načrtuje proizvodnjo 600.000, do leta 2031 pa milijon električnih vozil letno. Lani so prodali nekaj manj kot 50.000 električnih meganov in kangoojev. Za leto 2024 so napovedali začetek prodaje elektrificiranih modelov scenic in R5, za leto 2025 pa prihod prenovljene, električne "katrce", modela R4, navaja Reuters.

Podjetje Ampere, ki je bilo ustanovljeno 1. novembra letos, želi postati vodilni evropski proizvajalec na hitro rastočem trgu električnih vozil, so danes sporočili iz družbe GA Adria, ki trži Renaultova vozila v Sloveniji.

"Ampere je osredotočen na tehnologijo in uporablja horizontalni model, ki mu omogoča večjo prožnost in večjo inovativnost. Cilj je proizvesti cenovno dostopna vozila v Evropi, ki si jih kupci lahko privoščijo," so zapisali.

Ampere ima 11 lokacij v Franciji, med katerimi so štirje industrijski obrati: industrijsko vozlišče ElectriCity, ki vključuje tri tovarne (Douai, Maubeuge in Ruitz), ter tovarno Cleon. Zaposluje več kot 11.000 ljudi, od katerih je 35 odstotkov inženirjev.

Renault v sredo v zvezi z družbo Ampere pripravlja predstavitev vlagateljem, so navedli v GA Adriatic.

V Renaultovi tovarni Revoz v Novem mestu trenutno izdelujejo modela clio in twingo, slednjega tudi v električni različici. Do konca leto naj bi Revoz po načrtih izdelal 62.000 avtomobilov, in sicer približno 31.000 cliov in približno toliko twingov, od tega 17.000 električnih twingov.

Pred mesecem smo poročali, da bi lahko v lastništvo Revoza, ki je trenutno v celoti v Renaultovi lasti, vstopil kitajski Geely. Ta je Renaultov partner na Kitajskem, med drugim je lastnik Volva in delni lastnik Mercedes-Benza, v Evropi je navzoč z znamkama Polestar in Zeekr.

