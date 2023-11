Moški s kovinskimi palicami pred novomeškimi kinodvoranami

13.11.2023 | 14:40

Posnetek petkovega popoldanskega dogajanja v enem od novomeških kinematografov (zajem zaslonske slike)

Mladenič s kovinsko palico (zajem zaslonske slike)

Novo mesto - Minuli petek naj bi v lokal nakupovalnega središča s kinodvorano (Planet Tuš) prišla večja skupina oboroženih moških in napadla nekaj oseb. Dogajanje so posnele nadzorne kamere. Na posnetkih je videti prihod dveh skupin moških, od katerih so nekateri v rokah nosili kovinske palice.

Sprti med seboj

»V petek okoli 15.20 smo bili obveščeni o sporu med mladostniki na območju Topliške ceste v Novem mestu. Takoj smo se odzvali, odšli na kraj in preprečili morebitne nadaljnje kršitve. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je prišlo do spora in groženj pred lokalom na Topliški cesti, dve osebi pa sta nato pobegnili v notranjost trgovskega centra in na pomoč poklicali policiste. Fizičnega obračunavanja med njimi ni bilo, prav tako ni bil nihče poškodovan,« so sporočili iz PU Novo mesto.

Identiteta vseh vpletenih je že znana; tako na strani napadalcev kot žrtev gre za mladoletnike iz naselja v okolici Novega mesta, »ki se med seboj poznajo in so že dalj časa v sporu«. O dogajanju bodo obvestili starše in center za socialno delo, so še sporočili s policije.

P. K.