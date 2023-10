Zahvale varuhom dediščine

17.10.2023 | 11:30

Med dobitniki zahvale za prispevek k varovanju in ohranjanju dediščine na območju Mestne občine Novo mesto je tudi Matjaž Pavlin z družino za obnovo in ohranjanje starih zidanic in hramov. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeška enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine je ob štiridesetletnici delovanja podelila zahvale za prispevke k varovanju in ohranjanju dediščine na območju Mestne občine Novo mesto.

Nagrajenci so si ogledali tudi grmski grad, kjer deluje novomeška enota ZVKD.

Zahvale so prejeli Mestna občina Novo mesto, Slovenske železnice, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto, Društvo Machova dediščina pod Gorjanci, Društvo Novo mesto, Škofija Novo mesto in Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine ter posamezniki - prelat Jožef Lap, Matjaž Pavlin z družino za obnovo in ohranjanje starih zidanic in hramov, dr. Daniel Brkič za obnovo in revitalizacijo Mordaxove kapele Božjega groba in Janez Brulc, ki je v sodelovanju z zavodom verodostojno obnovil star mlin pod Hrušico ob Klamferju. Mlin je delujoč, delovanje pa mu je pred časom preprečil zemeljski plaz, ki je uničil del mlinščice.

I. V.

