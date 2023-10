Zadimljen avtobus; danes brez elektrike

17.10.2023 | 08:45

Avtobus, ki je včeraj poskrbel za akcijo krških poklicnih gasilcev. (Foto: PGE Krško)

Včeraj ob 14.58 je v naselju Golek, občina Krško, zaradi tehnične napake na motorju prišlo do zadimljenja avtobusa. Takoj so evakuirali vse potnike. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in okolico motorja pogledali s termo kamero. Do požara ni prišlo.

Iztekalo gorivo

Ob 11.20 je na avtocesti, na počivališču Podsmreka proti Ljubljani, občina Ivančna Gorica, iz kombiniranega vozila iztekalo pogonsko gorivo. Gasilci PGD Stična so madež na površini treh kvadratnih metrov nevtralizirali in očistili cestišče. Aktivirani so bili tudi gasilci GB Ljubljana, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Vonj po plinu

Na Prvomajski cesti v Šentjerneju so včeraj malo pred enajsto zvečer v kletnih prostorih večstanovanjskega objekta zaznali vonj po plinu. Gasilci PGD Šentjernej so z detektorjem preverili prostore vendar prisotnosti plinov niso zaznali. Prezračili so prostore in svetovali pregled s strani podjetja za distribucijo plina.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika sporoča, da bo danes od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA, izvod Desno.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje sporoča, da bo danes od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMAVER, izvod 1. POD ŠMAVROM DOLINA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj sporoča, da bo danes prekinjena dobava elektrike:

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA, na izvodu GRAJSKE NJIVE;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠIPEK, na izvodu ŠIPEK.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej sporoča, da bo danes prekinjena dobava elektrike:

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREŠKA VAS IN KRONOVO 2;

- od 10:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI KOSTANJEVICI, TP DOL. PREKOPA, TP GOR. PREKOPA, TP GRUČA, TP LEDEČA VAS, TP BREZJE PRI PREKOPI;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Stara vina, TP GORIŠKA GORA 2002, TP GABERNIK 2002, TP VODOVODNO ČRPALIŠČE ZAGRAD 2002, TP ZAGRAD 1968, TP ZAGRADŠKA GORA 2002, TP KLENOVIK , TP BREZNIK , TP MALE POLJANE, TP VEL. POLJANE, TP LAKENCE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto sporoča, da bo danes prekinjena dobava elektrike:

- od 8:30 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEDINŠČICA, izvod 4. SO JEDINŠČICA;

- od 8:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS, izvod 4. HRUŠEVEC-SONČNA ELEKTRARNA;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB, izvod 5. SAMOSTOJEČA LEVSTIKOVA ŽIBERTOV HRIB.

Distribucijska enota Krško sporoča, da bo danes prekinjena dobava električne energije:

- med 8:00 in 15:00 uro na območju Krško-mesto TP BREGE - nizkonapetostno omrežje Oblak in proti Mrtvicam predvidoma med

- med 8:00 in 11:00 uro na območju Krško-okolica TP VELIKI TRN,

- med 12:00 in 14:00 uro na območju TP BRESTANICA TRG,

- med 8:00 in 10:00 uro na območju TP VELIKI TRN, nizkonapetostno omrežje – smer Mali Trn.

Na območju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) bo na TP LOG VRHOVO – nizkonapetostno omrežje SIMONČIČ, prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 11:00 uro.

Na območju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) bo na TP RAČJA VAS prekinjena elektrooskrba predvidoma med 8:30 in 10:30 uro, na območju TP SVETA JEDRT pa predvidoma med 11:00 in 13:30 uro.

Povsod so razlog vzdrževalna dela, ki pa jih bodo v primeru slabega vremena prestavili.

R. M.