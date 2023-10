Renault se umika; namesto Francozov v lastništvo Revoza Kitajci?

5.10.2023 | 15:15

Obseg dela Revozu je še komaj vzdržen. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Novomeški Revoz naj bi dobil novega lastnika, med morebitnimi kupci pa naj bi bil kitajski Geely, poročajo današnje Finance. Geely je Renaultov partner na Kitajskem, sicer pa velja za enega največjih kitajskih avtomobilskih gigantov, dodajajo Finance. V Evropi je znan kot lastnik Volva in delni lastnik Mercedes-Benza, na stari celini pa je podjetje prisotno z znamkama Polestar in Zeekr.

Obseg dela v Revozu je še komaj vzdržen, poroča omenjeni časnik – izdelajo le še okrog 60 tisoč avtomobilov na leto, kar predstavlja tretjino proizvodne kapacitete tovarne. V preteklosti je novomeška tovarna izdelala več kot 200 tisoč vozil na leto. Trenutno je v njej zaposlenih 1400 ljudi, nekoč jih je bilo več kot tri tisoč.

Viri iz Revoza pravijo, da če bi v Revozu začeli proizvodnjo električnih avtomobilov, večjih težav ne bi imeli. V Novem mestu so namreč izdelovali električnega smarta, še zdaj pa izdelujejo električnega twinga. Finance še poročajo, da naj bi Geely v Revoz vstopil s solastniškim deležem.

V Revozu so potrdili, da potekajo pogovori z Renaultom in drugimi partnerji. Geely ni edini, ki ga omenjajo kot novega potencialnega partnerja Revoza. Omenjajo še japonsko podjetje Nissan, Revoz pa naj bi obiskali tudi predstavniki Kie in Magne, poročajo Finance.

