Na mikroplastiko v morju opozarja tudi Martin Strel; bo zaplaval okoli sveta?

17.9.2023 | 16:40

Gašpar Gašpar Mišič in Martin Strel

Foto: STA

Portorož - Plavalec po svetovnih rekah in morjih Martin Strel ter poslovnež Gašpar Gašpar Mišič sta z javno odmevnim plavanjem od Pirana do Savudrije opozorila na onesnaženje okolja z mikroplastiko in na mednarodno akcijo čiščenja obal morij in jezer. Akcija je bila včeraj povezana tudi s Strelovim projektom plavanja okoli sveta World Swim.

Ob slovenskem morju je včeraj potekala štirinajsta čistilna in opozorilna akcija Čista obala, ki je del svetovne prostovoljne akcije International Coastal Cleanup. Potekala je pod organizacijskim okriljem ministrstva za naravne vire in prostor ter Zavoda TRI-NITI.

Hkrati sta Strel in Gašpar Mišič v sodelovanju z občino Piran, javnim podjetjem Okolje, potapljaškim klubom hrvaških vojnih invalidov Nemo-Adriatic in zagrebško agencijo Plava promocija pripravila akcijo s sporočilom "mikroplastika - majhni delci, velik problem". "Ta velik problem se stopnjuje in stopnjuje, skrit pred našimi očmi, ker je premajhen, da bi ga dnevno videli, vendar je tukaj," je dejal Gašpar Mišič na novinarski konferenci ob predstavitvi dogodka.

Lani so Strel, takratni direktor Okolja Gašpar Mišič in direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj plavali 13 kilometrov od Pirana do Kopra. Včeraj zgodaj zjutraj so se podali na 10 kilometrov dolgo relacijo Piran-Savudrija-Piran. Gašpar Mišič je poudaril čezmejno naravo dogodka, saj si za čist Piranski zaliv prizadevajo tako na slovenski kot na hrvaški strani.

Plavala sta v spremstvu treh plovil. Na enem je koprski inovator vodnih filtrov Hakim El Khiar s podvodnim dronom meril vsebnosti mikroplastike na različnih globinah Piranskega zaliva. Podatke nameravajo poslati inštitutom in univerzam. Prav tako bodo pristojnim inštitucijam poslali koordinate zapuščenih ribiških mrež, odkritih med potjo.

El Khiar je opozoril, da 40 odstotkov mikroplastike predstavljajo mikrovlakna, ki so že prišla v prehrambeno verigo. Kot je pojasnil, se ob vsakem strojnem pranju sprošča na milijone delcev mikroplastike. Po njegovih besedah se nekaj podjetij že ukvarja z izdelavo filtrov za mikrovlakna, ki se namestijo na odtok pralnega stroja, leta 2025 pa bo moral biti vsak pralni stroj opremljen s takšnim filtrom.

Na petkovi predstavitvi dogodka je El Khiar napovedal, da bodo ob spremljanju plavanja po Piranskem zalivu z novo razvitim filtracijskim sistemom "simulirali nadgrajeno mestno čistilno napravo." Kot je zatrdil, bo s takšnim sistemom mogoče reciklirati vso vodo iz pralnih strojev, poleg tega bo s tem mogoče nadgraditi vse čistilne naprave na svetu. Obljubil je, da filtra ne nameravajo patentirati, ampak bodo pomagali vsakomur, ki bi ga želel razvijati naprej.

Strel je ob slovenski obali in po Piranskem zalivu plaval neštetokrat in, kot je dejal na novinarski konferenci, pozna tudi dno, ne samo kakovosti vode. "Brskam tudi po pesku, kot ribice in rakci, in na našem morskem dnu se marsikaj vidi, kar se s prostim očesom ne vidi," je opozoril.

Strel je povedal, da bo imel prihodnji teden tudi v Monte Carlu podobno predstavitev projekta plavanja okrog sveta, ki je prav tako namenjen opozarjanju na težave z mikroplastiko. "Srečo imam, da tudi tam poznam ljudi in lahko tudi na tem nivoju predstavim projekt." Projekt World Swim je po njegovih besedah megalomanski in "največji znanstveno-plavalni projekt, ki se bo kdajkoli naredil". Zato zahteva ogromna sredstva in Strel upa, da "bo prišel do starta". Za zdaj so še vedno "na suhem", je povedal. Sicer pa želi pot začeti v Los Angelesu, "predvsem zaradi medijskega pompa".

STA; M. K.