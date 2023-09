Dobrodelni Trimmigo tek za gasilce; najhitrejši Lindič

16.9.2023 | 16:00

S štarta se je letos pognalo okoli 100 tekačev.

Prvi je v cilj pritekel Aleš Lindič.

Med dekleti je bila najhitrejša Barbara Andolšek.

Predsednik PGD Mirna Tomaž Gracar (desno) s prijateljem

Tekači so bili pred štartom dobro razpoloženi.

Mirna - Mirnski prostovoljci, zbrani v Društvu za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna, so danes dopoldan pripravili že 11. tek Trimmigo, ki je imel tudi letos dobrodelno noto. Vsa zbrana sredstva bodo namenili PGD Mirna za nakup gasilskega sesalca.

Letos mineva deset let odkar so uredili trim stezo od Mirne do Gorenje vasi. Eden od pobudnikov je bil Igor Kašič, z veseljem pa so ji prisluhnili na domači občini. »S prijatelji smo večkrat tekli po tej stezi, ki pa ni bila prepoznavna. Lokacija je zelo lepa, saj se začne v idiličnem okolju pod mirnskim gradom; prišli smo na idejo, da bi jo uredili kot trim stezo, po kateri bi ljudje lahko tekli ali se sprehajali. Zdaj vidimo, da se je trim steza dobro prijela in je veliko bolj prepoznavna,« je dejal Kašič, tudi vodja organizacijskega odbora prireditve.

Letos so se odločili, da ves zbrani denar namenijo mirnskim gasilcem, ki ob nesrečah vedno priskočijo na pomoč občanom. »Ker so gasilci vedno prvi tu za nas. Pokažimo jim, da smo tudi mi tu za njih,« so organizatorji zapisali ob vabilu na dogodek.

Predsednik PGD Mirna Tomaž Gracar je dejal, da se je ob letošnjih neurjih pokazala potreba po nakupu gasilskega sesalca za lažje in še hitrejše črpanje vode iz poplavljenih objektov. »Naše črpalke pustijo nekaj centimetrov vode. Nimamo takšne črpalke, ki bi posesala vso vodo. Gasilski sesalec pride prav na takšnih intervencijah, kot so bile letošnje poletje, ko je voda zalila številne stavbe. To bo pridobitev za celo občino, ne samo za mirnske gasilce,« je poudaril Gracar in dodal, da če bo ostalo še kaj denarja, ga bodo porabili za nakup omare za sušenje oblačil.

Prireditve se je udeležil tudi mirnski župan Dušan Skerbiš, ki ga veseli, da letos poteka že 11. Trimmigo tek in da je vsako leto nekoliko večja udeležba. Po njegovih besedah urejene športne površine pripomorejo k kvaliteti bivanja občanov. Občina je letos uredila parkirišče ob koncu trim steze, prenovili pa so tudi igrala ob tekaški progi.

Letos je bilo na štartu Trimmiga okoli 100 tekačev, s šest kilometrov dolgo preizkušnjo pa je najhitreje opravil Aleš Lindič iz Šmarjeških Toplic. »Zame je bila to dobra priprava na jesenski del. Tukaj na Mirni se organizatorji vedno potrudijo, obenem ima tek tudi dobrodelno noto, zato je že prav, da tekači pridemo. S časom 20:49 sem zadovoljen, saj prave konkurence ni bilo. Tekel sem za kolesarjem, ki je šel pred nami. Malo slabši sem, ko moram sam sebe priganjat, če bi bil še kakšen tekač, bi šlo lahko še hitreje. Sem pa dal vse od sebe,« je ob prihodu v cilj povedal Lindič, ki je tudi predsednik tekaškega društva Marathon Novo mesto.

Drugo mesto je osvojil Damjan Vtič, ki je bil najhitrejši domačin, tretji pa je v cilj pritekel Borut Zupančič. Med dekleti je bila najhitrejša Barbara Andolšek, za njo pa sta prišli Vesna Šuštaršič in Nika Tisu.

V teku na 1.400 metrov sta bila najhitrejša Alvin Blakcori in Lucija Lalović, v teku na 700 metrov Anže Vene in Medeja Gojkovič Grubar, na 200 m dolgi razdalji pa Jaša Kiderič in Lora Kostrevc.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija