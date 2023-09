Več kot 30 podjetij in organizacij mladim predstavilo poklice in zaposlitvene možnosti

7.9.2023 | 18:50

Foto: STA

Kočevje - Podjetniški inkubator Kočevje in tamkajšnja ljudska univerza sta dopoldne v Športni dvorani Kočevje pripravila Festival poklicev, na katerem je več kot 30 podjetij in organizacij mladim predstavilo poklice, ki jih potrebujejo, ter možnosti zaposlitve, ki jih imajo pri njih. Festival je obiskalo okoli 450 učencev in dijakov.

Podjetja in organizacije so mladim predstavili 34 različnih poklicev, predvsem tistih, ki jih potrebujejo na območju Kočevja in Ribnice ter dela Notranjske. Poklice so približali mladim 9. razredov 10 okoliških osnovnih šol ter dijakom Gimnazije in srednje šole Kočevje.

Yaskawa

Izmed večjih podjetij so se mladim predstavili v podjetjih Yaskawa in Melamin. V Yaskawi, ki se ukvarja z izdelavo robotov in ima svoji enoti v Kočevju in Ribnici, so se po besedah Blaža Bejeka za predstavitev na festivalu odločili, ker se podjetje vseskozi širi, pri tem pa seveda potrebuje kader. "Vemo, da se je mladim težko odločiti, kaj točno bi počeli, zato jim skušamo predstaviti eno od možnosti," je povedal.

Trenutno v podjetju potrebujejo predvsem inženirje, bodisi elektrotehnike, strojništva ali mehatronike. Teh po Bejekovih besedah podobno kot marsikje drugje tudi na Kočevsko-ribniškem primanjkuje, zato skušajo kader dobivati na različne načine, med drugim tudi z omogočanjem vajeništva, prakse in počitniškega dela.

Melamin

V kočevskem Melaminu želijo po besedah Mihe Kavška s sodelovanjem na festivalu predvsem promovirati poklice, ki jih potrebujejo, hkrati pa si skušajo zagotoviti kader iz domačega okolja. Potrebujejo predvsem ljudi iz kemijske stroke, pa tudi drugih smeri, ko sta na primer strojna ali elektro. Primeren kader si skušajo zagotoviti tudi s štipendiranjem dijakov in študentov za celoten čas izobraževanja.

"Zaenkrat večjih težav s kadri sicer še nimamo, je pa trenutno čas, ko se upokojujejo tisti, ki so se zaposlili v valu zaposlitev v 80. letih, zato se potrebe po novem kadru povečujejo, kar je izziv za celotno kemijsko industrijo," je povedal.

Vojska in policija

Na festivalu so se predstavili tudi predstavniki Slovenske vojske (SV) in policije. Na stojnici SV je dijake najbolj zanimalo, kakšne so možnosti štipendiranja, kako deluje Slovenska vojska in katere vrste zaposlitve ponuja. Po besedah višjega štabnega vodnika Mitje Margona se štipendije SV trenutno gibljejo od 300 evrov mesečno naprej. "Začeti jo je mogoče prejemati v 1. letniku srednje šole, po končani šoli pa se mora štipendist pri njih zaposliti," je povedal.

Osnovni pogoji za zaposlitev Slovenski vojski so sicer starost 18 let, opravljen zdravniški pregled, nekaznovanost in opravljeno osnovno vojaško usposabljanje, ki traja 13 tednov.

Dijakinja 3. letnika gimnazije Rebeka Novak iz Kočevja se je festivala, podobno kot večina ostalih dijakov in učencev, udeležila v okviru pouka. Ocenila ga je kot odlično priložnost, da v živo vidi, kako je v določenem poklicu in da lahko poklice tudi primerja med seboj. "Nasploh je zelo zabavno. Izvedela sem veliko novega," je povedala.

Direktor Podjetniškega inkubatorja Kočevje Marko Stijepić je bil z udeležbo tako razstavljavcev kot učencev in dijakov na festivalu zadovoljen.

S festivalom so po njegovih besedah začeli leta 2019 v okviru pilotnega projekta Karierni center za mlade. Namenjen je tako zaposlovalcem kot mladim, predvsem z namenom, da slednji vidijo, katere možnosti imajo, ko se odločajo za poklica. "Mladi, predvsem iz 9. razredov, nam dejansko povedo, da se bodo na podlagi tega, kar so videli na festivalu, lažje odločili za poklic. Tudi odziv podjetij je vse boljši. Vsako leto jih je več, vsako leto se tudi bolje pripravijo," je povedal.

STA; M. K.