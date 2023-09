FOTO: Po padcu s strehe dva s helikopterjem v bolnico

4.9.2023 | 19:10

Gasilci so zavarovali kraj pristanka in pomagali reševalcem pri prenosu dveh ponesrečenih, ki sta padla s strehe. (Foto: PGD Sevnica)

Danes ob 11.36 sta v Dolenjem Boštanju, občina Sevnica, osebi padli s strehe objekta, poročajo na centru za obveščanje. Reševalci NMP Sevnica so poškodovani osebi oskrbeli, helikopter SV pa ju je v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljal v SB Celje. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka in pomagali reševalcem pri prenosu.

Ob 15.22 so nato poklicni gasilci PGE Krško z avto lestvijo nudili pomoč policiji pri ogledu kraja delovne nesreče.

Iz prevrnjenega avta v bolnišnico

Ob 17.30 se je na cesti Novo mesto - Metlika, pri odcepu za Škemljevec, občina Metlika, prevrnilo osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in pomagali policiji pri usmerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Uničili italijansko bombo

Ob 14.41 je občan v gozdu pri Korenitki, občina Trebnje, našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehnik so odstranili italijansko ročno bombo iz obdobja 2. svetovne vojne in jo na varni lokaciji uničili.

M. K.