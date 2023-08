Tovornjak zbil motorista; z gasilci do preminulega

24.8.2023 | 07:00

Včeraj ob 17.09 je v naselju Zapotok, občina Sodražica, tovorno vozilo zbilo motorista. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč motoristu do prihoda reševalcev NMP, nevtralizirali iztekle tekočine in odklopili akumulator na vozilu.

Z gasilci do preminulega

Včeraj ob 9.34 so v naselju Srednik v občini Sevnica gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta in omogočili dostop pristojnim službam do preminule osebe.

Do obolelega

Ob 12.09 so v naselju Dobrova, občina Krško, gasilci PGE Krško nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI na izvodu MLIN;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP ČRNOMELJ na izvodu OŠ ALFA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP HRAST PRI JUGORJU , izvod 4. Čistilna naprava.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 6:45 do 7:40 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OC DOL. KAMENCE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo3:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURČIČEVA, izvod 4.LEVSTIKOVA NAD CESTO;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KORITA, izvod 4.KORITA DESNO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAPUŽE 1988;

- od 9:30 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. BAN 1980.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Vrhnje, Slogonsko in Slogonsko mlekarna predvidoma med 06:00 in 7:00 uro ter med 13:00 in 14:00 uro, na območju TP Jereslavec, Kapele in Rakovec med 06:00 in 14:00 uro, na območju TP Krmelj Lisca, nizkonapetostno omrežje – Na Rovnicah med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Krška vas 2, nizkonapetostno omrežje – Spomenik pa med 8:00 in 10:00 uro.

M. K.