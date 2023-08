V Dobruški vasi goreli baraki; traktor obstal na tirih

19.8.2023 | 08:10

Simbolna slika (Foto: arhiv)

Minulo noč ob 0.18 je v naselju Dobruška vas, občina Škocjan, gorela bivalna baraka velikosti 5x8 metrov, ogenj pa se je razširil tudi na sosednjo. Gasilci PGD Škocjan, Grmovlje in Dobrava so požar, v katerem je ena baraka v celoti uničena, druga pa malo ožgana, omejili in pogasili.

Traktor na tirih

Včeraj ob 9.12 je na prehodu ceste čez železniško progo pri Bukošku, občina Brežice, obstal kmetijski traktor. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali razlite tekočine in očistili vozišče. Poškodovanih ni bilo.

Trije poškodovani

Sinoči ob 23.43 je na cesti pri Starem logu, občina Kočevje, osebno vozilo zletelo s ceste. Poškodovane so bile tri osebe. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine ter nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi poškodovanih v nesreči.

Uničili bombo

Včeraj ob 6.34 so v gozdu pri naselju Štatenberk, občina Mokronog-Trebelno, pirotehniki odstranili najdeno ročno bombo iz obdobja 2. svetovne vojne, italijanske izdelave, in jo na varni lokaciji uničili.

M. K.