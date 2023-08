Poškodovanega delavca odpeljal helikopter

7.8.2023 | 19:00

Tudi Gasilci Velikega Gabra so med tistimi, ...

... ki so pomagali kolegom v Slovenj Gradcu, ...

... danes pa so doma gasili požar na napeljavi sončne elektrarne v naselju Log. (Fotografije: PGD Veliki Gaber)

Kot smo poročali, so se razmere po poplavah tudi v brežiški občini danes umirile, kljub temu pa so še ves dan gasilci PGD Krška vas in PGD Mihalovec prečrpavali vodo iz poplavljenih objektov, za potrebe čiščenja cestišča pa so gasilci PGD Brežice opravili več prevozov vode. PGD Cerina je nudilo pomoč pri čiščenju opreme za črpanje v Termah Čatež.

Zagorelo na napeljavi sončne elektrarne

Ob 11.00 je v naselju Log pri Žužemberku zagorelo pri električni omarici sončne elektrarne na podstrešju poslovno stanovanjskega objekta. Začetni požar so pogasili domači in zaposleni. Gasilci PGD Log in Veliki Gaber so s termovizijsko kamero pregledali prostore.

Gasilci prvi posredovalci



Ob 13.24 so na Dvoru, občina Žužemberk, posredovali gasilci PGD Dvor kot prvi posredovalci AED do prihoda reševalcev NMP ZD Novo mesto, ki so osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Delovna nesreča v črnomaljskem podjetju



Ob 13. se je podjetju v Ulici heroja Starihe v Črnomlju poškodoval delavec. Reševalci NMP ZD Črnomelj so poškodovanega delavca oskrbeli na kraju. Posadka s helikopterjem SV je v spremstvu dežurne ekipe HNMP na Brniku poškodovanca prepeljala v UKC Ljubljana.

M. K.