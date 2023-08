Molan: Žrtev poplav smo bili zaradi birokratskih zapletov, nenehnih pritožb in neuresničenih obljub

7.8.2023 | 17:00

Zahvala brežiške občine preštevilnim, ki so pomagali minule dni

Brežice - Hidrološke razmere po državi se postopno umirjajo. Poplavljene površine se bodo danes in jutri počasi zmanjševale, v noči na sredo pa se bo tudi Krka vrnila v strugo. Visoki vodostaji rek Save in Krke so pretekli vikend, kot je znano, tudi v brežiški občini prestopili bregove in povzročili veliko težav pri poplavni zaščiti naselij Loče, Čatež, Krška vas in Velike Malence.

Po besedah župana Ivana Molana so ''občanke in občani zgroženi, da smo bili pretekli vikend ponovno žrtev poplav zaradi raznih birokratskih zapletov in nenehnih pritožb ter ne uresničevanja obljub o ureditvi poplavne varnosti.''

Na terenu je bilo več kot 250 prostovoljcev, ki so z vrečami peska in drugimi posegi preprečili, da bi prišlo do še večje katastrofe. Kljub temu je voda zalila nekaj hiš v Krški vasi, na Čatežu in v Ločah. ''Evakuirali smo tudi 2000 gostov iz kampa Term Čatež, ki smo jim skupaj z zaposlenimi Zavoda za šport Brežice in prostovoljci Območnega združenja Rdečega križa Brežice ter ostalimi posamezniki zagotovili začasno nastanitev in oskrbo v Športni dvorani Brežice. Veseli me, da imamo v občini Brežice veliko gasilskih prostovoljnih društev, pripadnikov Civilne zaščite, Rdečega križa in posameznikov, ki so skupnimi močmi pomagali oblažiti nastalo škodo, zato se jim na tem mestu še enkrat iskreno zahvaljujem. Ob tem iskrena hvala tudi policistkam in policistom Policijske postaje Brežice, ki so pomagali pri evakuaciji ter Splošni bolnišnici Brežice in lokalnim podjetnikom ter gostincem, ki so s toplimi obroki in napitki poskrbeli za prostovoljce na terenu in evakuirane turiste. Hvala tudi vsem tistim, ki so ponudili pomoč, pa je na srečo nismo potrebovali,'' pravi župan Ivan Molan.

Stanje v občini Brežice se je umirilo

Stanje poplavljanja in visokih vodostajev se je v občini Brežice umirilo, voda je z večine poplavljenih območij že odtekla. Trenutno potekajo čiščenja, črpanje vode iz kleti in saniranje škode. Kmalu bo vzpostavljeno normalno stanje, sporočajo z občine.

Ob tem pa župan Ivan Molan poziva državne institucije, ''da se maksimalno naredi vse, da se zaščiti ta del Slovenije ob južni meji in se končno prepreči povzročevanje gospodarske, ekološke in sociološke škode občank in občanov občine Brežice.''

M. K.

