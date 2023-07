Šerbedžija je bil razprodan

8.7.2023 | 09:45

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Sinoči se je na muzejskih vrtovih s koncertom Radeta Šerbedžije s skupino Zapadni Kolodvor na Muzejskih vrtovih začel Festival Novomeško poletje. Prireditelji na čelu z Anjo Pavlin in Igorjem Ilićem iz zavoda Inja music, ki sta festival postavila na noge v zaradi epidemije za te stvari precej težkem času, so doživeli to, kar si želijo vsi prireditelji - že nekaj ur pred začetkom je bil koncert razprodan, pred vstopom na prizorišče pa si je koncert lahko brez vstopnice ogledalo kar nekaj meščanov.

Stari maček, ki dobro ve, kako se tem stvarem streže, je občinstvo hitro osvojil z anekdotami iz časov skupnega bivanja južnoslovanskih narodov. Zapel jim je tako svoje kot tudi pesmi avtorjev, ki jih ceni in jih ima rad, na primer Đorđa Balaševića, pa še kakšno slovensko ljudsko, in tako še močneje osvojil čustva oboževalcev.

Festival Novomeško poletje bo potekal od 7. julija do 26. avgusta, ko se bo s koncertom Rudija Bučarja s svojo Bando končal tam, kjer se je sinoči začel - na Muzejskih vrtovih. Vmes se bodo na Glavnem trgu in v Parku rastoče knjige med zvrstili Tamara Obrovac in Ahmed Burić ter Aleksander Mežek, Bilbi in Robert Petan.

I. V.