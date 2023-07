Prisilna poravnava Vipapa potrjena

7.7.2023 | 11:15

Foto: FB

Krško - Okrožno sodišče v Krškem je dokončno potrdilo prisilno poravnavo papirnice Vipap Videm Krško, je razvidno s spletnih strani Ajpesa.

Skladno z izglasovano prisilno poravnavo bodo navadnim upnikom terjatve poplačane 15-odstotno, in to najpozneje do 31. decembra 2025. Imetnikom zavarovanih terjatev bo Vipap Videm do 2026 vsako leto plačal po 15 odstotkov glavnice, zadnjih 40 odstotkov glavnice pa do konca 2027.

Na podlagi poravnave, katere del je bila tudi pretvorba terjatev v kapital, ima papirnica, ki je bila vrsto let v češki lasti, nove lastnike. Največji so družbi Astra Invest (37,97 odst.) in Kompas Shop (16,10 odst.), za katerima stoji podjetnik Aleksander Jereb, in krško komunalno-gradbeno podjetje Kostak (25,68 odst.).

Upravitelj Marko Filipović je včeraj objavil tudi končno poročilo o vpisu in vplačilu novih delnic.

Upniki so v postopku prijavili 18 milijonov evrov navadnih terjatev in 17,7 milijona evrov evrov zavarovanih terjatev. Večino, 12 milijonov, jih je, nekaj tudi z zamenjavo v glasovalne pravice, prijavila Astra Invest.

STA, B. B.