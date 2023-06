Še letos pričakujejo sporazum z državo za gradnjo krožišča v Prelesju

22.6.2023 | 14:30

Svetniki so imeli včeraj sejo v Barbovi graščini na Veseli Gori.

Župan Tomaž Ramovš in direktorica občinske uprave Anne Marie Valentar

Vesela Gora - Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z občino Šentrupert načrtuje gradnjo krožišča v Prelesju. Investicija je ocenjena na 1,4 milijona evrov, od tega bi 60 odst. prispevalo ministrstvo, preostalo pa občina. Šentrupertski svetniki so na včerajšnji seji, ki je potekala v Barbovi graščini na Veseli Gori, pooblastili župana Tomaža Ramovša, da z državo podpiše sporazum o sofinanciranju naložbe.

»Sporazum je osnova, da lahko nadaljujemo ta projekt. Pričakujemo, da ga bomo z Ministrstvom za infrastrukturo podpisali še letos,« se nadeja župan. Projekt je uvrščen v načrt razvojnih programov države.

Svetniki so se na včerajšnji seji med drugim tudi seznanili tudi z idejno zasnovo obvoznice Šentrupert – jugovzhodni odsek. Predvidena je namreč nova cestna povezava od novega mostu čez Bistrico v obrtno-podjetniški coni Šentrupert do lokalne ceste proti Vrhu. Idejno zasnovo je predstavila Mojca Radakovič iz novomeškega podjetja GPI. Kot je dejala, je na levem bregu Bistrice predvidena tudi gradnja protipolavnega zidu. Investicija je ocenjena na nekaj več kot 400.000 evrov. Kdaj bo prišlo do njene realizacije, bo odvisno od finančnih zmožnosti občine, ki si bo prizadevala, da bi do denarja prišli na kakšen razpisu.

Občinski svet se je seznanil tudi z idejno zasnovo južne obvoznice ter izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Slovenski vasi. Jožica Piškur je ob tem dejala, da bi morali načrtovati tudi obnovo lokalnih cest, ki so ponekod v slabem stanju. Župan je odgovoril, da je dobro, če ima občina pripravljeno projektno dokumentacijo, saj se potem lahko prijavi na kakšen razpis, če se pojavi. Kar pa se tiče lokalnih cest, jih po njegovih besedah obnavljajo, kolikor jim to dopuščajo finance. Ramovš se tudi sam zaveda, da bo treba v prihodnjih letih na tem področju nameniti več denarja.

Dražji vrtec

Svetniki so se tudi strinjali z novim cenami programov vrtca, ki bo s prvim septembrom dražji. Kot je pojasnil ravnatelj šole Jože Tratar, ceno dvigujejo predvsem zaradi višjih stroškov dela. Cena prvega starostnega obdobja se bo povišala za nekaj več kot 5 odst. na 614,77, kombinirani oddelek za nekaj več kot 3 odst. na 525,59, drugo starostno obdobje pa za nekaj več kot 6 odst. na 479,72.

Besedilo in fotografije: R. N.

