Mladi o Šentjerneju posneli film

25.11.2024 | 09:20 | L. Markelj, foto: Branka Škerl, JSKD

Šentjernej - V okviru delavnice kratkega dokumentarnega filma, ki jo je OŠ Šentjernej pod mentorstvom Kaje Cvelbar organizirala v sodelovanju z novomeško izpostavo JSKD in Občino Šentjernej, je v letošnjem šolskem letu nastal film Tolk petelikov kokr trt. V njem so mladi filmski ustvarjalci skušali prikazati Šentjernej in njegove prebivalce.

Skupinska slika mladih filmskih ustvarjalcev na predstavitvi filma v šentjernejskem kulturnem hramu.

15-minutni igrano-dokumentarni film, ki so ga te dni premierno predstavili v Kulturnem centru Primoža Trubarja, so mladi slovesno predali županu Jožetu Simončiču, saj so ga poklonili 30-letnici samostojne občine Šentjernej, ki bo prihodnje leto. Darila se je razveselil in obljubil nadaljnjo podporo njihovemu delu.

Udeleženci delavnice, učenci od 7. do 9. razreda - Pika Zupančič, Luka Krmc, Tia Vide, Zarja Kralj, Petra Penca, Nace Vide, Nejc Mikec, Zala Rebernik, Neli Hočevar in Lana Lešnjak – so se okviru delavnice naučiti pisati scenarij, ter osnove režije in snemanja. V treh snemalnih dneh, ki so od učencev terjali veliko discipline in angažiranosti, so zbrali dovolj materiala za film, zmotila jih ni niti deževna sobota.

Mihaela Blatnik, Jože Simončič in Janez Selak

Za obisk in sogovorce so izbrali tri domačine: Janeza Selaka, zbiratelja petelinov, ki so zaščitni znak Šentjerneja; Jožeta Simončiča, dolgoletnega ekonoma Kartuzije Pleterje, s katero se ponaša Šentjernej; ter Mihaelo Blatnik, ustanovno članico Društva kmetic Šentjernej, ki jim je izdala skrivnost odličnih šentjernejskih orehovih štrukeljčkov, brez katerih ni prireditve v občini.

»Učenci so k delu pristopili odgovorno in ponosno, da bodo predstavili svoj kraj. Odlično so se odrezali,« pravi njihova mentorica Kaja Cvelbar. Pohval so bili deležni tudi od zunanjih mentorjev: snemalec Tomaž Stupar je pohvalil njihovo mladostno zagnanost, motivacijo in pripravljenost na učenje; zunanji mentor Žiga Omerzel izpostavil dobro sodelovanje učencev, »kar se vidi v končnem izdelku, ki presega vsa pričakovanja«.

Zahvala Klavdiji Kotar (na desni)

Mladi ustvarjalci OŠ Šentjernej se zahvaljujejo tudi Klavdiji Kotar, vodji novomeške izpostave JSKD, ki jih je vseskozi spremljala in jim bila v oporo. Po premieri filma je tudi vodila pogovor z avtorji.

