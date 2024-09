gospodarstvo

Letos dva diamantna ključa

25.9.2024 | 13:40 | I. V.

Novo mesto - Ob 55-letnici delovanja novomeška območna obrtno–podjetniška zbornica podelila tudi dva diamantna ključa za 50 let dela v obrti, v podjetjih, ki imajo že naslednike

Predsednici Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto Mojci Črtalič je priznanje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ob 55-letnici delovanja izročil njen predsednik Blaž Cvar. (Foto: I. Vidmar)

Območna obrtno–podjetniška zbornica Novo mesto letos praznuje 55-letnico delovanja. Jubilej je sinoči v Kulturnem centru Janeza Trdine zaznamovala s slavnostno akademijo, ki je bila hkrati že 28. srečanje obrtnikov in podjetnikov Obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto, na katerem vsako leto posebno pozornost namenijo jubilantom v svojih vrstah.

Podelili so priznanja za 10 let dela v obrti ter bronaste, srebrne in zlate plakete za 20, 25 in 30 let dela v obrti oziroma delovanja, pet bronastih ključev za 35 let, en srebrni ključ za 40 let, dva zlata ključa za 45 let dela v obrti in celo dva diamantna za 50 let dela v obrti, in sicer v podjetjih, ki imajo že naslednike. Letos različne jubileje zaznamuje 98 obrtnikov in podjetnikov.

Diamantna ključa sta prejela frizerstvo Matjena Marnc, s. p., oziroma Ivanka Marn in Ključavničarstvo Šmajdek, zlata ključa Orodjarna Prešern oziroma Jože Prešern in Tisk Šepic oziroma Žarko Šepic, srebrni ključ pa Ključavničarstvo Robert Peric.

Predsednica območne zbornice Mojca Črtalič je podelila še tri posebna priznanja in zahvale najzaslužnejšim podjetnikom za dolgoletno uspešno delo v organih zbornice in strokovno delo v sekcijah. Prejeli so jih: Renata Novak za dolgoletno uspešno delo v organih OOZ Novo mesto in sekciji tekstilcev, Miran Štukelj iz podjetja Minitour za dolgoletno uspešno delo v organih OOZ Novo mesto in sekciji za promet ter Robert Peric za dolgoletno uspešno delo v organih OOZ Novo mesto ter Stanovanjski ustanovi delavcev pri s. p. OOZ Novo mesto se je dodatno zahvalil še Bredi Koncilja za več kot 30 let dela na OOZ Novo mesto na področju izvajanja javnih pooblastil, izdajanja obrtnih dovoljenj in svetovanja.

Ob tej priložnosti je OOZ Novo mesto izdal publikacijo kot rastočo zbirko časovnih mejnikov od ustanovitve in dosežkov v zadnjih 15 letih, ki bo dosegljiva na spletni strani.

