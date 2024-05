družabno

Ambasadorji učenja

27.5.2024 | 10:45 | Tekst: Renata Mikec

Foto: RIC NM

Letošnji ambasadorji učenja s šopkom v roki.

Dnevi vse do 16. junija so v znamenju Tednov vseživljenjskega učenja, ko pod okriljem novomeškega RIC-a v Novem mestu in okolici sodeluje več kot 60 organizacij, društev in posameznikov. V današnjem hitro spreminjajočem se svetu je vsako znanje ključno za osebno in družbeno rast. Štirje prepoznani posamezniki so svoji paleti najrazličnejših življenjskih vlog zdaj dodali še eno - postali so letošnji ambasadorji učenja.

To so (na fotografiji od leve proti desni s šopkom v rokah) Cvetka Krampelj, Franci Kokalj, Anita Jakše in Marija Črv. Cvetka je strastna učiteljica glasbe, ki že desetletja navdihuje generacije, da odkrivajo lepoto in veselje v petju, Franci je raziskovalec sveta in zdravnik, ki svoje izkušnje s potovanj deli s svetom, ob tem pa ljudi spodbuja k raziskovanju in odkrivanju, Anita je srčna voditeljica univerze za starejše, ki soustvarja skupnost, temelječo na spoštovanju, razumevanju in nenehnem razvoju, Marija pa je navdihujoča plesalka narave, ki skozi svoje koreografije bogati kulturno življenje širšega družbenega okolja.

Ti izjemni posamezniki so zavezani k širjenju pozitivnega odnosa do izobraževanja in k nenehnemu učenju in pridobivanju novih znanj. Njihova strast in predanost sta upravičeno navdih za vsakogar. Ambasadorji učenja s svojimi dejanji in zgledom kažejo, da je znanje močno orodje, ki lahko spremeni posameznike in skupnosti, z različnimi prizadevanji pa širijo zavest o pomembnosti vseživljenjskega učenja v celotni družbi.

‹ nazaj