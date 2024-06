Merilo družbene odgovornosti naj ne bodo zgolj številke

17.6.2024 | 15:00

Slovenci smo že ničkolikokrat pokazali, da smo pripravljeni stopiti skupaj, ko nekdo potrebuje pomoč. Klicem na pomoč najbolj ranljivih se odzivajo številna podjetja. Mednje brez dvoma sodi podjetje Biostile, kjer ob tem poudarjajo kako pomembno je, da je pomoč pravočasna. Merilo družbene odgovornosti pravijo, ne smejo nikakor biti zgolj številke na papirju. Gre za odgovornost do posameznika in širše skupnosti, kjer štejejo tudi dejanja.

Seznam vseh, ki so jim do sedaj že pomagali je zelo dolg. Lastnica podjetja Herta Kosmina pravi, da pomoč ni vedno nujno izražena le v denarju. »Velikokrat skušamo prošnjam ustreči z doniranjem izdelkov ali promocijskega materiala, te donacije gredo za srečelove, valete, maturantske dogodke, za društva,« pravi Herta Kosmina.

S posebno tenkočutnostjo obravnavajo donacije za socialno ogrožene skupine. Radi se pridružijo akcijam, v katerih sodelujejo še drugi in da ob tem vedo, da gredo sredstva gotovo v prave roke. Letos so tako finančno podprli akcijo Deželak junak, z donacijo 5000 evrov. Herta Kosmina dodaja, da se dobrodelni akciji pridružujejo vsako leto, že veliko let. Veseli so, da je vsako leto znesek zbranega denarja za pomoč otrokom višji. Pri tem ni toliko pomembno pravi, kolikšen znesek kdo donira temveč da otroci, ki jim tako pomagajo vedo, da niso sami.

Posebna pozornost otrokom, lokalnemu okolju in čebelam

»Če je le mogoče se trudimo, da podpremo tiste dobrodelne akcije, ki so na kakršenkoli način povezane z našimi zaposlenimi. Želimo namreč, da se zavedajo, da ne donira le podjetje, temveč tudi oni sami, saj so naš neločljivi del. Zato pogosto doniramo organizacijam, ki delujejo v našem okolju in jim želimo tudi na ta način izraziti zahvalo za sodelovanje. Primer so gotovo naši gasilci Komna. Da ne pozabim otrok. Ti so tako ustvarjalni. Izjemno smo ponosni na otroke, ki tudi z našo pomočjo sodelujejo na osnovni šoli pri robotskem krožku in kažejo svojo uspešnost praktično na vseh tekmovanjih, ki se jih udeležijo. Pa na naše malčke, ki so še v vrtcu in smo njihovo ustvarjalnost spodbudili z nakupom igrač zanje,« še pravi Herta Kosmina.

Seveda v podjetju Biostile ne skrivajo, da so veseli, ko njihovo dobrodelnost opazijo. Tako so bili še toliko bolj ponosni, ko so ob štartu karavane Deželak junak, ki je na pot krenila prav izpred osnovne šole v Komnu, k njim pristopile učiteljice osnovne šole in se jim zahvalile za donacijo šoli.

Tudi Sežana ima pri njih posebno mesto. Zaradi otrok in čebel. »Ja, z donacijami pomagamo vrtcu in šoli v Sežani. Še več, v sežanski osnovni šoli nam je zanje uspel nakup panja in čebel. Tako imamo sedaj Biostile tam svoj panj čebel. Zelo smo bili počaščeni, ko so nam mladi čebelarji v zahvalo prinesli kozarec njihovega medu. A ni to imenitno? Čebele so namreč pomemben del naše narave in pokazatelj tega v kako zdravem naravnem okolju živimo. In tu se nismo ustavili. Nedolgo nazaj so z našo pomočjo odprli še poseben čebelarski kabinet, kjer bodo še lažje poučevali otroke o pomembnosti čebel v našem okolju,« zadovoljno ugotavlja Herta Kosmina.

Na eni strani pravijo, je naravno okolje in naša skrb, da ga ohranjamo. Na drugi strani ne smemo pozabiti, da se nam lahko nenadoma nekaj zgodi. Za vaško skupnost Sveto so tako kupili defibrilator. Jasno z željo, da ga ne bo nihče nikoli potreboval.

Nasmeh odtehta vsakršno pomoč

Največ donacij opravijo ob koncu vsakega leta, ko se marsikdo počuti osamljeno, odrinjeno. »Največ nam pomenijo nasmehi ljudi, ki si z našo pomočjo lahko pomagajo in tudi bolje izkoristijo svoje potenciale. Pravijo, da je večje zadovoljstvo darovati kot pa sprejeti in za nas to vsekakor velja. Velikokrat priskočimo na pomoč tudi našim zaposlenim, če jim težave prekrižajo poti,« pravi Kosmina.

Strinjajo se z mnenjem učiteljic v tamkajšnji šoli, ki pravijo, da v tistih krajih ni velika potreba po hrani ali splošni pomoči. Ampak je potrebno podpreti tiste otroke, ki so res sposobni, pa mogoče nimajo možnosti pokazati in razviti svojih potencialov. »Iščemo vse možne načine, da jim pri tem pomagamo. Potem je še toliko lepše opazovati rezultate, ki so jih ljudje ustvarili s svojim trudom in našo donacijo. Zato bomo vedno podpirali akcije in iniciative za izboljšanje stanja v družbi. To je naša zaveza, ki nam ni v breme ampak v veselje,« zaključi Herta Kosmina.

