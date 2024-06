družabno

Ireno so presenetile Copacabanke

17.6.2024 | 17:30 | Lidija Markelj

Irena se je z veseljem pridružila svoji copacabanski druščini prijateljic.

Operna pevka in tudi sicer vsestranska umetnica Irena Yebuah Tiran iz Družinske vasi, ki je letos kot tretja v občini Šmarješke Toplice prejela naziv častne občanke, je bila na slavnostni seji občinskega sveta prejšnji teden v Beli Cerkvi vidno ganjena. Pa ne le ob podelitvi in kasnejšem prejemanju čestitk mnogih zbranih, solzne oči je imela predvsem ob presenečenju, ki so ji ga pripravili na občini.

Po podelitvi so se na prizorišču namreč iznenada pojavile njene mladostne prijateljice, s katerimi je prepevala v nekdanji novomeški dekliški zasedbi Copacabana. Med njimi je bila tudi njena sestra dvojčica Leticia. Častni občanki so prišle čestitat s čudovito pesmijo Dan ljubezni, slovensko evrovizijsko skladbo, s katero je leta 1975 navdušila skupina Pepel in kri. Skoraj po stoletja kasneje je to ena tistih zimzelenih, ki jo še vedno radi slišimo. Irena, ki ji bo dogodek zagotovo za vselej ostal zapisan v njenem srcu, se je prijateljicam z veseljem pridružila in vnovič navdušila občinstvo.

Na fotografiji v ozadju sta župan Marjan Hribar ter nekdanji alpski smučar zdaj pa poslovnež, Jure Košir.

