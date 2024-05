dolenjska

FOTO: Po gorsko-kolesarski stezi s Sv. Petra po novem tudi legalno

26.5.2024 | 10:00 | Besedilo in fotografije: M. Ž.

Soteska - Topliško Športno-kulturno društvo Pank Kura je včeraj tudi uradno odprlo gorsko-kolesarsko stezo za spust, poimenovano Sv. Peter oziroma 888. Društvo je namreč po lanski uspešni prijavi na razpis topliške občine za nov turistični produkt dobilo nov zagon in progo, ki se začne na 888 metrov visokem Svetem Petru in konča pri žagi Soteska ob reki Krki, uredilo za varno vožnjo, jo označilo s smerokaz in pridobilo potrebna soglasja za legalno uporabo.

Spust po legalizirani progi.

Društvo, ki mu predseduje Štefan Grmek, je lani praznovalo 15-letnico delovanja, sicer pa neformalno po besedah Davorja Mišmaša obstaja že kakšnih 20 let. Kot že samo ime pove, deluje na področju športa in kulture. Sprva je bil glede športa bolj v ospredju in-line hokej, nekje od leta 2015 pa je njihova primarna dejavnost povezana z gorskim kolesarjenjem, kar nekaj let so bili tudi zelo aktivni na tekmovanjih.

Zbrani ob včerajšnjem uradnem odprtju proge iz Sv. Petra v Sotesko.

V preteklosti so bili znani tudi po glasbenih in kulturnih dogodkih, ki so jih prirejal v klubskih prostorih, kar je zadnja leta nekoliko okrnjeno, a kot je dejal Bojan Staniša, delajo na tem, da se tudi ta del oživi, saj opažajo, da si mladi in tudi ostali želijo koncerte, dogodke in druženja, Društvo, ki šteje okoli 65 članov, ima poleg kolesarske in kulturne še sekcijo vadbe.

Več kot desetletje za legalizacijo

Želja po legalizacijo proge s Svetega Petra do Soteske, ki jo gorski kolesarji dobro poznajo, je že stara in sega v leto 2013, pobudnika za legalizacijo pa sta bila Marko Majhen, član društva Pank Kura, in Marjan Grah iz novomeške enote Zavoda za gozdove, sicer tudi sam dolgoletni gorski kolesar. Glavna ovira, da bi se gorski kolesarji vozili izven gozdnih ceste, je bila uredba o vožnji v naravnem okolju iz leta 1995.

»In ker se kolesa vozijo, so nas kolesarje izenačili z motorji za motokros, avtomobili … Ta uredba je bila zapisana v Zakon o gozdovih, kjer piše, da je za ježo in vožnjo s kolesom izven gozdnih cest v gozdu potrebno pridobiti soglasja Zavoda za gozdove, lokalne skupnosti in lastnikov. Z območnim načrtom, ki ga je leta 2010 naredil Zavod za gozdove, je bila uvedena conacija gozdov s štirimi conami, ki imajo različne nivoje prepovedi. Na podlagi tega Zavod za gozdove lahko izda soglasje za ježo in kolesarjenje po gozdnih poteh v gozdu,« je povedal Grah.

Smerokaz s številko 888 označuje pot.

Z Majhnom sta, kot sta mislila, poiskala najbolj enostaven primer za legalizacijo, saj je bil lastnik le eden, gre namreč za državni gozd. Prve vloge so bile poslane leta 2013, občina Dolenjske Toplice in Zavod za gozdove sta soglasje dala, potem pa se začel postopek vleči. No, kakorkoli že, ŠKD Pank Kura je ob denarni pomoči iz razpisa domače občine zdaj uspelo.

Novi načrti

A tudi tokrat pot ni bila povsem preprosta, predvsem je bil velik izziv, kot je dejal Davor Mišmaš, da so pridobili dovoljenja od sedmih soglasodajalcev, in sicer Občine Dolenjske toplice, novomeške enote Zavoda za gozdove, SiDG, Planinskega društva Krka Novo mesto, območne enote Zavoda RS za varstvo narave, ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcije za infrastrukturo. Da je steza, ki je v naravi sicer obstajala že nekaj časa, postala varnejša in označena, pa so člani vložili okoli dodatnih 200 do 300 ur dela. Glavni pokrovitelj sobotnega dogodka je bilo podjetje Bravia mobil iz Zaloga.

Pri tabli v Soteski (Foto: Marko Majhen)

»Imamo že nove izzive, prijavili smo se tudi na letošnji občinski razpis za nov turistični produkt in bili znova uspešni. Tokrat bomo poskušali legalizirali pot iz Plešivice v Sotesko, ki pa ima neke svoje druge specifike. Ta iz Sv. Petra je šla skozi Naturo 2000, tu pa je med 16 in 21 lastnikov, tudi takih, ki tukaj ne živijo. Ustni dogovor že imamo, sicer te proge ne bi uporabljali. Do zdaj ni bilo nobenih težav, zato upamo, da nam bo uspelo,« je še pristavil Mišmaš.

