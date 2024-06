kultura

Velika nagrada 57. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Natalii Berezina

17.6.2024 | 10:30 | M. K.

Foto: Boštjan Pucelj

Trebnje - »To je priznanje, da so mojo zgodbo slišali, videli. Zame je to velika čast,« je povedala prejemnica velike nagrade 57. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje, Natalia Berezina. Tabor se je z donacijo 14 umetniških del zaključil v soboto, so sporočili iz trebanjske Galerije likovnih samorastnikov.

Natalia Berezina, prejemnica velike nagrade 57. Tabora, ob svojem delu,

Ilustratorka in grafična oblikovalka, ki je rodni Novosibirsk pred skoraj osmimi leti zamenjala za Ljubljano, pogosto povezuje likovne tehnike med seboj. V nagrajeni kompoziciji letošnjega 57. Tabora slikarski pristop dopolnjujejo drobne likovne intervencije, ki imajo risarski značaj. Na prvi pogled je svet na platnu igriv, v resnici pa odkriva pot do umetničinih razmišljanj o pojavih in dogodkih v našem okolju: »Na nek način so pravljična bitja, pravljične slike. Vsaka slika pa ima svojo resnično zgodbo iz našega življenja, iz mojega življenja, iz življenja mojih prijateljev. To je priznanje, da so mojo zgodbo slišali, videli. Zame je to velika čast,« pravi Natalia Berezina, ki zdaj živi in ustvarja v Sloveniji, čez dve leti pa bo imela v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje tudi samostojno razstavo.

»Tabor je vedno zelo živahen. Predvsem mu to živahnost daje pestrost izbranih udelžencev, določene kulture. Smo zelo ponosni, da se vedno ujamejo – obstaja neka ustvarjalna sinergija, ki se odraža tudi na njihovih delih. Veseli me, da si umetniki želijo sodelovalti na taboru, predvsem pa želijo biti predstavljeni s svojimi likovnimi deli v naši zbirki,« je vtise strnila direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič.

Prejemniki priznanj

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, v okviru katerega deluje tudi Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, namreč, kot sporoča, pripravlja tabor, ki je v zakladnico del, ki jih hrani galerija, prispeval že skoraj 1400 del umetnikov in umetnic iz več kot 40 držav sveta. Od sobote je edinstvena zbirka bogatejša za 14 novih del, ki jih je podarilo devet umetnikov – osem jih je ustvarjalo v Trebnjem, medtem ko je francoska umetnica Odile Bron, ki v Trebnje žal ni mogla priti, nepričakovano poslala le svoje delo.

Strokovni svet galerije je poleg velike nagrade s samostojno razstavo podelil še tri priznanja za likovna dela, ki so jih ustvarili Ruslana Anichyna, Stela Stefanova in Stijepan Ivanec.

Zaključek, skupinska fotografija umetnikov, predstavnikov galerije, županje Trebnjega in podžupana Mirne

Trebanjska galerija sicer do oktobra gosti pregledno razstavo Darje Štefančič Krajine neizgovorjenega – med njenimi magičnimi vrtovi in izbranimi deli iz bogate galerijske zbirke so ustvarjali: Julija Drgan (Slovenija), Laura Ličer (Slovenija), Marjan Đarmati (Srbija) in Ruslana Anichyna (Ukrajina) prvič, medtem ko so Minna Lehväslaiho (Finska), Natalia Berezina (Slovenija/Rusija), Stela Stefanova (Bolgarija) in Stijepan Ivanec (Hrvaška) že vsaj enkrat prej začutili utrip tabora, so še zapisali v Galeriji likovnih sramostnikov Trebnje.

