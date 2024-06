dolenjska

Igrišče ali trajna deponija za odlaganje zemljin?

17.6.2024 | 12:30

Novo mesto - Pred dobrim tednom dni je novomeški mestni svetnik Silvo Mesojedec na novinarski konferenci med drugim pa opozoril, da naj bi v KS Bučna vas namesto obljubljenega športnega igrišča v vrtači nastala deponija gradbenega materiala. Župan Gregor Macedoni mu je odgovoril, da igrišče bo, da pa ''tako kot se gradnja hiše običajno začne z izkopom, je v tem primeru treba izvesti zasip, ker gre za vrtačast teren, ki zahteva izravnavo, da lahko zgradimo ravno športno igrišče.'' Sledil je nov zapis Silva Mesojedca, ki je županov odgovor prebral ''z veliko zaskrbljenostjo'', ta pa ni zadovoljil niti krajana KS Bučna vas Bojana Avbarja. Tudi njegovo mnenje objavljamo v celoti:

Vse se vrti okoli te doline ... (Foto: arhiv DL; I. Vidmar)

''Na svoji tiskovni konferenci dne 10. junija 2024 je župan Gregor Macedoni na vprašanje Dolenjskega lista glede športnega igrišča na Dolenjih Kamencah pojasnil, da so na območju Kamenc že dolga leta načrtovane in tudi v prostorskih aktih umeščene športno-rekreativne površine.

Kljub temu pa smo prebivalci Dolenjih Kamenc skeptični glede resničnih namenov te investicije. Zgodba športno rekreativnega centra Dolenje Kamence se vleče že četrto leto brez premika. Iz junija 2023 izdelanega projekta družbe Acer, ki je bil narejen po naročilu Komunale Novo mesto (kar je očitno interes kapitala), izhaja, da gre za projekt »deponije za trajno odlaganje zemljin«, o igrišču pa ni ne duha ne sluha. Kdo govori resnico, saj projekt družbe Acer, št. PR-9/2023, ki je bil razgrnjen, govori zgolj o trajnem odlagališču zemljin, župan pa naklada o nekem igrišču, ki terja nesorazmeren in kulturni krajini škodljiv zasip poplavnih dolin. Ni mi znano, ali je župan novinarjem na svoji novinarski konferenci vsaj nakazal, da je v imenu občine od štirih latnikov dolin že odkupil parcele, ne da bi imel projekt in finančno postavko v proračunu Mestne občine Novo mesto. O tem nakupu zemljišč (brez pravne podlage) bo verjetno odločilo Računsko sodišče.

Po besedah župana je izkop in zasip terena potreben zaradi vrtačaste narave terena, ki zahteva izravnavo za gradnjo športnega igrišča. Iz njegovega pogleda je mogoče zaključiti, da zaradi obsežnih zemeljskih del izbrana lokacija za igrišče sploh ni smiselna tudi iz gospodarskega vidika. Lokalna skupnost glede na nejasna izhodišča še vedno meni, da gre za prikrit posel z namenom vzpostavitve deponije za trajno odlaganje kamnin in zemeljskega materiala, kar ni bilo ustrezno komunicirano z javnostjo. Pomanjkanje transparentnosti, projektov, investitorjev in finančnih postavk v proračunu Mestne občine Novo mesto dodatno spodbuja dvome prebivalcev.

Obstaja tudi skrb glede vpliva na okolje, saj niso bile izvedene študije o tem, kam bo odtekla stoletna voda ali kako bo teren vzdržal po izvedbi zasipanja, kar skrbi tudi lastnike sosednjih zemljišč. Predviden je 8-metrski nasip, za njegov zasip bo potrebnih več tisoč tovornjakov, ki bodo zmleli obstoječe ceste. Kakšen vpliv bo imelo to na okolje in koliko časa bo trajal negativni vpliv na življenje ljudi, ne pove nihče. Ali se akterji sploh zavedajo, kakšen ogljični odtis bo namesto zelenega prehoda pustilo opustošenje dolin z njihovim zasipom? Prebivalci Kamenc so upravičeno zaskrbljeni, saj so bile laži o Športno rekreativnem parku Dolenje Kamence razkrite šele ob predstavitvi projekta družbe Acer na občnem zboru krajanov, ki je s predstavljenim projektom razkril, da gre v resnici za trajno deponijo odlaganja zemljin z zasutjem tako Koračinovih kot Ribčevih dolin.

Prebivalci Dolenjih Kamenc s(m)o glede na netransparentne postopke upravičeno zaskrbljeni glede namere občine, da na tem območju uredi obljubljeno športno igrišče, ki je bilo predvideno na primernejši lokaciji. Nezaupanje in skepticizem prebivalcev, ki so ga izrazili na občnem zboru v začetku letošnjega leta v gostišču Na vasi, bi lahko občina odpravila z večjo transparentnostjo, vključenostjo javnosti v proces načrtovanja ter natančno komunikacijo vseh korakov projekta in njegovih vplivov na lokalno skupnost in okolje. Etiketiranje ljudi z nebulozami, da so njihove izmišljene navedbe neresnične in verjetno bolj plod njihovega zavestnega nagajanja, s katerimi skušajo nekomu škodovati, pa kaže na kulturno raven oseb, ki jim očitno ni mar za dialog in spoštovanje mnenj drugih, upoštevajoč načela vesti in poštenja.

Župan bi se moral zavedati, da je v Sloveniji z ustavo zagotovljena lokalna samouprava, v okviru katere imamo tudi prebivalci Dolenjih Kamenc pravico, da sodelujemo pri upravljanju javnih zadev, česar nam župan ne more preprečiti, saj ocenjujemo, da se je pri vprašanju zasutja poplavnih dolin, čemur krajani odločno nasprotujemo, postavil na napačno stran. Ustava Republike Slovenije zagotavlja, da ima vsak od nas kot državljan tudi pravico do vlaganj peticij in do drugih pobud splošnega pomena. Dosedanji tek dogodkov pa zaradi pristopov in ne transparentnih postopkov, ki sploh ne razkrivajo, kdo je dejanski nosilec zasnovanega projekta (investitor) in kje zagotovljen denar za izvedbo projekta, dokazujejo klofuto pravni državi.

Ljudje so proti zasipu kraških dolin, ljudska sodba pa je zadnja. Ali jo bodo lokalne oblasti upoštevale, pa je odvisno zgolj od razumske presoje in treznega premisleka.

Pa še to: kritika ima prednost pred osebnostnimi pravicami, kot državljani pa imamo pravico vedeti, torej pravico do obveščenosti, kar je naša ustavna pravica. Glede nas, ožigosanih borcev za resnico in pravico, je v očeh tistih, ki ne spoštujejo načel vesti in nam vsiljujejo svojo voljo, zelo težko biti dober človek (Vere arduum est vere fiere virum bonum).

Bojan Avbar, Dolenje Kamence (KS Bučna vas)''

‹ nazaj