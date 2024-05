dolenjska

Trening varne vožnje za motoriste

25.5.2024 | 19:40 | STA / B. B.

Foto: Dars

Novo mesto - Policija, Dars in Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) so dopoldne na ploščadi Avtocestne baze Novo mesto blizu avtocestnega priključka Novo mesto vzhod pripravili brezplačni trening varne vožnje za vse motoriste, ki so se želeli podučiti in preizkusiti v varni vožnji.

Na treningu varne vožnje so bili motoristi deležni krajšega teoretičnega usposabljanja, nato pa je sledil trening na poligonu.

Udeleženci so po navedbah vodje Darsove službe za upravljanje prometa in prometno varnost Zvonka Zavasnika pod vodstvom inštruktorjev poglobili oziroma obnovili svoje znanje spretnosti ravnanja z motorji. Zatrdil je, da bodo dogodek organizirali tudi naslednje leto, saj je med udeleženci veliko zanimanja. V treh majskih sobotah se je usposabljanj udeležilo nekaj več kot 100 motoristov

Današnje usposabljanje v Novem mestu je bilo od štirih brezplačnih usposabljanj in treningov, ki jih za voznice in voznike motornih koles pripravljajo policija, Dars in AVP. Namenjeni so ozaveščanju voznikov o pomenu varne vožnje ter praktičnemu prikazu, kako se v promet obnašati čim bolj varno.

Treningi lahko še posebej koristijo motoristom, saj spadajo med najbolj ranljive skupine udeležencev v cestnem prometu, pri katerih je tveganje za smrt približno 50-krat večje kot pri vožnji z osebnim avtomobilom.

