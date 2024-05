dolenjska

V Šentvidu voščili letošnjim občinskim nagrajencem

25.5.2024 | 19:30

Občinski nagrajenci z županom Dušanom Strnadom in podžupanom Tomažem Smoletom. (Foto: Gašper Stopar)

Šentvid pri Stični - Sinoči so v kulturnem domu v Šentvidu pri Stični obeležili praznik Občine Ivančna Gorica, ki ga občina uradno praznuje 29. maja, na dan, ko je pisatelj Josip Jurčič nastopil za urednika časnika Slovenski narod. Občinska priznanja in nagrade za leto 2024 so prejeli Rajko Bivic, Mitja Poljšak, Bojana Mulh, Milan Pušljar, Sonja Trlep in Maks Jerin, Zvonimir Lavrič in Osnovna šola Stična.

Na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku je zbrane, med njimi tudi evropsko poslanko Romano Tomc, uvodoma nagovoril župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, ki je med drugim izpostavil pomen dobrega sodelovanja in povezanosti občinske uprave z občinskim svetom, krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, organizacijami, društvi ter tudi s sosednjimi občinami.

Po besedah župana občani uspešno delo občine najbolj pogosto ocenjujejo po gradnji in vzdrževanju infrastrukture in teh projektov v letu med obema občinskima praznikoma ni bilo malo. Izpostavil je trenutno enega najmodernejših športni kompleksov – Športni park Ivančna Gorica, ki je svoje mesto dobil pri Vzgojno – izobraževalnem centru. Dokončno je zaživela novo zgrajena zahodna obvoznica z nadvozom čez železniško progo in novim montažnim krožiščem pri nakupovalnih centrih. Ta je bil še posebej medijsko prepoznaven, saj je krožišče »zraslo« v zgolj 25 urah. V nadaljevanju je omenil še številne projekte na območju krajevnih skupnostih ter pogled usmeril v trenutne projekte. Pred zaključkom je izgradnja sodobne pokrite tržnice v občinskem središču, intenzivno pa potekajo gradnji šolskih prizidkov k OŠ Stična in OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični.

Med nadaljnjimi načrti občine je vsekakor gradnja dislocirane enote Doma za starejše v Višnji Gori in začetek gradnje dolgo pričakovanega Kulturno upravnega centra Ivančna Gorica, ki bo najobsežnejši investicijski projekt v 29-letni zgodovini ivanške občine.

»Naslednje leto bo Občina Ivančna Gorica praznovala trideset let samostojne poti. Začetki so bili težki, začeti je bilo treba skoraj iz nič. Vendar nam je uspelo. S trdim delom smo skupaj dosegli, da se Občina Ivančna Gorica uvršča med najbolj razvite občine. To je zasluga vseh, ki ste na kakršen koli način sodelovali pri ustvarjanju skupnosti. Hvala vam«, je še dodal Strnad.

Sledil je vrhunec prireditve s slavnostno podelitvijo priznanj in nagrad letošnjim občinskim nagrajencem. Priznanja nagrajencem sta izročila župan Dušan Strnad in podžupan Tomaž Smole. Najvišjo nagrado v letošnjem letu je bila podeljena članu ZŠAM Ivančna Gorica, Rajku Bivicu. Zlati grb je prejel za dolgoletno, požrtvovalno in predano delo na področju vzgoje in preventive v cestnem prometu, trajne dosežke pri dvigu vozniške kulture in ugledu šoferskega in avtomehaničnega poklica ter razvoju prostovoljstva v občini Ivančna Gorica in v širšem slovenskem prostoru.

Nagradi Josipa Jurčiča sta prejela predsednik PGD Šentvid pri Stični Mitja Poljšak, za izjemen doprinos k razvoju lokalnega okolja na področju podjetništva, prostočasnih dejavnosti in gasilstva, s katerimi pomembno prispeva k prepoznavnosti in razvoju občine Ivančna Gorica in Osnovna šola Stična, za trajne dosežke na področju izobraževanja, kulture, športa in varovanja okolja ter drugih dejavnosti s katerimi spodbuja povezovanje širše skupnosti, medgeneracijsko sodelovanje in družbeni razvoj. Skulpturo Muljavskega rojaka je v imenu šole prevzel ravnatelj šole Marjan Potokar, v družbi pomočnic ravnatelja Jasmine Selko in Alenke Kovač.

Letošnja občinska nagrajenka je tudi zborovodkinja in učiteljica na OŠ Stična Bojana Mulh. Plaketo Antona Tomšiča je prejela za dolgoletno, predano pedagoško delo in bogato kulturno ustvarjanje, ki pomembno prispeva k razvoju zborovskega petja in glasbene umetnosti v občini Ivančna Gorica in širše. Med prejemniki Plakete Antona Tomšiča je bil tudi ivanški podjetnik Miran Pušljar, za dolgoletno, aktivno družbeno delovanje in izjemne zasluge na področju podjetništva in gospodarskih dejavnosti, ki pomembno prispevajo h gospodarskemu razvoju občine Ivančna Gorica.

V nadaljevanju sta za izjemen prispevek pri ohranjanju kulturne in naravne dediščine v občini Ivančna Gorica ter turistično prepoznavnost občine v širšem slovenskem prostoru plaketo Miha Kastelica prejela skrbnika Lavričeve koče na Gradišču Sonja Trlep in Maks Jerin, za izjemen prispevek na področju domoznanstva ter ohranjanja kulturne in etnološke dediščine v občini Ivančna Gorica pa je plaketo Mihe Kastelica prejel tudi Stičan Zvonimir Lavrič.

Praznik občine so z glasbo in petjem popestrili številni nastopajoči: Godba Stična, Otroški pevski zbor OŠ Stična, Folklorna skupina Vidovo, odlomek iz muzikala Ujemi svoje sanje so uprizorili učenci OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, zapele so še vzgojiteljice pod imenom Umetniška skupina Vrtca Ivančna Gorica in gostja večera, pevka Tina Kadunc Tiana. Prireditev je povezovala Simona Zorc Ramovš. Po prireditvi je sledila pogostitev in druženje pred kulturnim domom.

