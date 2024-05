posavje

Naj se sliši glas mladih

25.5.2024 | 09:25 | D. Stanković

Brežice - Večkrat slišano trditev, da mladih politika ne zanima, ta konec tedna demantira več kot 200 mladih iz Slovenije in vseh koncev Evrope, ki v Brežicah v okviru vseevropskega mladinskega dogodka EYE (European Youth Event) razpravljajo o ključnih družbenih vprašanjih in prihodnosti Evrope.

Svoja razmišljanja o tem, kakšno Evropo si želijo, so danes delili tudi z nekaterimi evropskimi poslanci. Dogodek so oblikovali Zavod Mladinska mreža MaMa in Zavod za podjetništvo in turizem Brežice ob podpori Mladinskega centra Slovenije, lokalnih mladinskih centrov, občine Brežice in pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Gre za enega od šritih tovrstnih dogodkov, ki se odvijajo v Evropi.

»Zelo pomembno je, da mladi razmišljajo o prihodnosti EU in da oblikujejo svojo lastno prihodnost. Prav ta dogodek je tudi možnost, da izrazijo svoje mnenje in tako soustvarjajo prihodnost. Ob tem se seveda veliko naučijo, pridobijo nove izkušnje in seveda tudi prijatelje iz vse Evrope,« pravi Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa. Kot pravi, mlade najbolj zanimajo trajnost, zaposlovanje, duševno zdravje, infrastruktura in javni prevozi pa tudi, kako bodo v prihodnosti živeli. Zaključke, ki jih je mreža MaMa letos zbrala skozi različne mladinske projekte, bo naslovila tudi na evropski parlament in evropsko komisijo.

»Ta trenutek se moramo najbolj posvetiti podnebnim spremembam, kajti dokler ne bomo uredili podnebne krize in začeli uveljavljati prijemov, ki jo bodo omejili, se nima smisla sploh pogovarjati o čemerkoli drugem,« odločno pove aktivistka Sara Štiglic. Med zelo pomembnimi temami za mlade izpostavlja stanovanjsko problematiko in problematiko znotraj izobraževalnih procesov pa tudi »splošne« teme, kot je inflacija. Kot pravi, so dogodki, kakršen je EYE, izjemno pomembni predvsem zato, ker tako ustvarjajo mrežo mladih in istomislečih, hkrati pa spoznavajo različne poglede na današnjo družbo ter iščejo konsenze okrog želja mladih. »S takšno mrežo tudi lažje naslavljamo probleme, s katerimi se mladi soočamo. Problemi mladih po Evropi so zelo podobni,« dodaja.

Pa je glas mladih v Evropi slišan? Sofia Alves, direktorica generalnega direktorata za regionalni razvoj Evropske komisije, trdi, da je. »V zadnjih desetih letih so se stvari zelo spremenile, tudi znotraj evropskih institucij. Imamo številne iniciative, ki vključujejo mlade in ki razumejo njihove skrbi in želje za prihodnost. Tudi v regionalni politiki, kjer delujem, veliko vključujemo mlade in jih spodbujamo k oblikovanju in implementaciji projektov, ki so zanje pomembni v mestih in regijah, kjer živijo.«

Udeležencem dogodka EYE so v Brežicah na voljo kulturno-umetniške kolonije, interaktivne delavnice in diskusije, prisluhnejo lahko insiprativnim govorom, spoznajo vplivneže in vplivnice, izrazijo svoje ideje o tem, kakšno Evropo si želijo, zvečer pa se bodo lahko zabavali ob nastopih priljubljenih slovenskih glasbenih skupin. Danes bosta nastopili skupini Drill in Vazz, jutri zvečer pa Leopold I. in Koala Voice.

