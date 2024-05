dolenjska

Zahvala ženski, ki je plačala račun gospe, ki je doma pozabila denarnico

25.5.2024 | 10:10

S prav posebno zahvalo se je na naše uredništvo obrnila Boža Krakar Vogel iz Ljubljane. Prejšnjo soboto je na poti za konec tedna v Semič kot po navadi nakupovala v Mercatorjevi trgovini v Žužemberku in pri blagajni, kot je dejala, zgrožena opazila, da v torbi nima denarnice, torej ne denarja ne kartice. Pozabila jo je namreč v drugi torbi v Ljubljani.

Mercator v Žužemberku najdete v stavbi Kmetijske zadruge. (Foto: arhiv DL)

»Po krajšem pogovoru z blagajničarko sem se pač pripravila, da vrnem nakupljeno. Tedaj pa mi je mlada ženska, ki je bila v vrsti za mano, ponudila, da ona plača moj nakup, vreden okoli 12 evrov. Ker je bil vmes tudi kruh, ki ga sicer ob koncu tedna ne bi imela, sem prijazno ponudbo sprejela. Pri izhodu sem ji ponudila, da ji denar takoj nakažem v spletni banki, vendar prijazna gospa tega ni želela, češ, je že v redu. Gospe Katji (ime je vse, kar mi je o sebi povedala) sem se torej lahko samo iz srca zahvalila. Edino, kar še lahko storim, je, da to zahvalo javno delim z bralci in upam, da bo dosegla tudi Katjo. Pomen te geste je večji od trenutnega dejanja, čeprav je tudi to veliko. In je hkrati dokaz, da solidarnost in dobrota do neznanega bližnjega v stiski obstajata. Lepa hvala, draga Katja, veliko sreče vam in sinčku, ki se vas je držal za roko,« je zapisala v elektronski pošti.

