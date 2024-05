družabno

VIDEO: Talia - Na drugi strani

25.5.2024 | 12:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Jan Poreber

Talia s svojo novo skladbo je vse bližje debitantskemu albumu.

Tamara Kokol, pevka, ki jo poznamo pod imenom Talia, te dni navdušuje s svojim novim singlom Na drugi strani. Pesem, za katero je besedilo napisal Tomislav Jovanović Tokac, glasbo in aranžma pa so družno ustvarili Bort Ross, Primož Hudoklin in Talia, prinaša odlično energijo in pozitivne vibracije. Skozi latino-pop-soul ritme prinaša upanje in optimizem.

Spremljevalne vokale sta odpela Tokac in Bort, kitare je odigral Primož Hudoklin, bas kitaro Dejan Hudoklin, za bobne in tolkala je sedel Pavel Čebašek. Pesem spremlja tudi videospot, pod njegov scenarij, montažo in vizualno podobo pa se je podpisal Jan Poreber.

Mlada novomeška glasbenica Talia se pri ustvarjanju prepušča toku svoje glasbene poti in sledi občutkom v glasbi, ob tem pa neizmerno uživa. Skladba Na drugi strani bo tudi na njenem debitantskem albumu, ki bo izšel predvidoma prihodnje leto.

